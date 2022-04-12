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人社部部署九方面政策服务企业招聘用工

2022年04月12日09:06 | 来源：新华社
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新华社北京4月11日电（记者姜琳）为支持企业生产经营，保持就业局势稳定，人力资源和社会保障部近日印发《关于加强企业招聘用工服务的通知》，从九方面部署做好企业招聘用工服务。

一是优化信息发布服务，摸清招聘岗位和零工需求信息，充分利用线上线下各种途径广泛发布，推动岗位信息省级归集、多点联动发布。

二是优化招聘组织服务，探索开展“即时快招”，实现“周周有活动、日日有服务”。

三是优化重点企业用工保障服务，动态更新重点企业清单，完善“一对一”联系服务机制，缓解重点企业招聘用工难题。

四是优化涉企事项办理服务，完善就业、社保等涉企事项清单，实施企业招用员工“一件事”打包办服务。

五是扩大技能人才供给，梳理急需紧缺职业信息，引导社会机构开展市场紧缺职业技能培训，依托职业院校、技工院校等机构开展技能培训。

六是加强企业用工指导，帮助企业了解人力资源市场供需状况，科学设置岗位，制定招聘计划，指导和督促企业依法合规用工。

七是加强求职人员引导，向求职者推荐正规求职途径，“点对点”推荐重点群体到企业应聘求职。

八是规范企业招聘行为，完善招聘信息管理制度，依法查处发布虚假招聘信息等扰乱人力资源市场秩序的违法违规行为，坚决防止和纠正就业歧视。

九是构建多元主体服务格局，充分发挥公共就业服务机构行业示范作用，向社会免费提供招聘用工兜底服务和重特大突发事件应急服务等。

(责编：王震、陈键)

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