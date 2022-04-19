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山东——

加大政策供给  推动复工复产

2022年04月19日05:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报济南4月18日电  （记者侯琳良）山东省委、省政府在持续巩固疫情防控成果的同时，进一步加大政策供给，聚焦推动企业复工复产、降低企业运行成本、优化涉企服务3个领域推出了11条政策。

　　在推动企业复产复工方面，从补助集中隔离安置租赁费用、降低核酸检测费用、畅通物流、帮助企业招用工等方面予以支持。为了鼓励企业尽快复工复产、职工尽早返岗，山东对各市实际发生的外地返岗职工集中隔离安置租赁费用，省级财政按照集中租赁费用的40%给予补助，每市最高不超过200万元；针对企业反映强烈的原料、产品进出受阻等问题，推行疫情防控重点物资运输车辆通行证全程网办，发货方、收货方、承运方均可申办通行证，畅通供应链上下游企业运输环节；围绕企业招用工困难问题，开展规模以上工业企业急需紧缺职业（工种）目录调查，“一对一”精准收集企业用工需求并及时线上发布。

　　在降低企业运行成本方面，从减免服务业小微企业和个体工商户承租国有房屋租金、暂退旅游服务质量保证金、降低企业疫情防控期间用电成本、免征交通运输行业企业增值税等方面予以支持；在优化涉企服务方面，从加快项目开工、加大对小微企业和个体工商户金融纾困力度等方面予以支持。

　　此外，山东还制定出台了促进服务业领域困难行业恢复发展等行动方案，提出一系列针对性强的具体政策，着力为企业降本增效，激发活力。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月19日 04 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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