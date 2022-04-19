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“丝绸之路经济带核心区建设与新疆经济社会发展”学术研讨会举行

2022年04月19日05:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月18日电  （记者姜洁）4月18日，“丝绸之路经济带核心区建设与新疆经济社会发展”学术研讨会在京举办。研讨会由中国社会科学院中国边疆研究所、中国社会科学院新疆智库主办。

　　与会者就推进新疆丝绸之路经济带核心区建设的若干维度和思路、近年来新疆丝绸之路经济带核心区建设取得的成效和面临的挑战、促进新疆经济社会高质量发展的对策建议等进行研讨。

　　中国社会科学院学部委员、中国边疆研究所所长邢广程研究员提出，新疆应积极全面融入国家总体发展理念和战略布局，在新发展理念、区域协调和统筹思路、全国统一市场框架下，实现经济社会发展。石河子大学经济与管理学院教授倪超军从“一港、两区、五大中心、口岸经济带”主线建设等方面介绍了新疆丝绸之路经济带核心区建设成绩。

　　此次会议以线下线上相结合的方式举行，来自中国社会科学院中国边疆研究所、中央民族大学、新疆社会科学院、石河子大学、新疆财经大学的多位相关领域专家学者参与研讨。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月19日 06 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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