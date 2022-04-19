本报记者 李心萍

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近年来，我国扎实推进农村邮政体系建设，农村邮政寄递物流服务水平得到显著提升。通过夯实基础网络，建设县乡村三级物流体系，继续补短板强弱项，力争到“十四五”末，全部抵边自然村总体实现邮件投递到村。

“当前，农村邮政寄递物流服务水平得到显著提升，更加有力地支撑畅通城乡经济循环。”在近日举行的新闻发布会上，国家邮政局普遍服务司司长马旭林宣布，目前“邮快合作”已累计覆盖23.9万个建制村，覆盖率达到48.5%，帮助快递企业代投快件约4亿件。

农村寄递物流是农产品出村进城、消费品下乡进村的重要渠道之一，对满足农民群众生产生活需要、释放农村消费潜力具有重要意义。当前，农村邮政体系建设进展如何？在农村寄递物流体系中扮演了什么样的角色？记者进行了采访。

基础网络进一步夯实

“党的十八大以来，我国扎实推进农村邮政体系建设，取得了长足的进步。”马旭林说。

完善网络，实现“村村通邮”。数据显示，党的十八大以来，我国补建了8440个乡镇邮政普遍服务局所，实现了邮政服务局所乡镇全覆盖。目前，全国55.6万个建制村直接通邮，实现了建制村“村村通邮”。

加大投入，补齐设施短板。党的十八大以来，各地区各部门累计投资89.1亿元，整修、翻建邮政局所和县级业务用房1.8万余处，更新、新增邮运和投递车辆1.7万余辆。

多措并举，提升服务水平。2021年底，全国建制村投递实地打卡率保持在97%以上，西部地区建制村周投递频次3次及以上的比例超过98%。

“乡乡设所、村村通邮”目标的实现并不容易。

——有投递员的辛苦付出。

重庆市黔江区石会镇梅子村，距离镇区15公里，全程为崎岖山路。但邮递员帅德华每周都会到村里打卡3次。“虽然我的投递段道有9个村、20多个山头、120多公里山路，但还是要努力把邮政普遍服务送到群众身边去。”帅德华说。

——有新技术的强大助力。

陕西省汉中市镇巴县草坝村是一个边远行政村，单程投递里程39公里，原有投递作业单程需用时120分钟。2020年9月17日，陕西省首条无人机邮路在镇巴县正式开通运营，草坝村的单程投递作业用时缩短至20分钟。当年“双11”期间，草坝村无人机邮路共投递党报党刊1365份、信件207件、EMS邮件17件，全部安全准时送达。

——有持续不断的投入。

以云南省为例，为实现建制村百分百直接通邮，2021年，云南省邮政分公司新增投递人员386人，机动车122辆，投入资金7724.35万元，增加投递段道327条。

发力三级物流体系建设

“一年能卖8个月苹果，棵棵苹果树都成‘摇钱树’。”在四川省凉山彝族自治州盐源县双河乡杨柳桥村，果农胡秀洪赞叹。

果农增收的背后，离不开中国邮政在盐源县建起的气调保鲜库。“气调保鲜库可以使苹果的储存周期从3个月延长至8个月。”盐源县邮政分公司副总经理王瑛说，“现在能够控制苹果的上市时间，帮助果农丰收又增收。”

近年来，在夯实农村邮政基础网络的同时，国家邮政局和邮政集团共同推进邮政县乡村三级物流体系建设，努力担当起农村物流高质量发展的先行角色。

在县乡，加强设备配备，提升物流仓储、分拨处理能力。

国家邮政局积极推动邮政企业健全县乡处理中心、村级站点及冷链设施，加强冷链物流服务能力建设。截至目前，各地邮政企业已建成县乡村电商仓配中心2191处。

在村内，整合各类末端，扩宽服务内容。

近年来，邮政企业通过“多站合一”方式整合村邮站、三农服务站、村里小商超等，布局了35.5万个“邮乐购”电商服务站点。与此同时，“邮快合作”模式持续推广，越来越多的快递借助邮政三级物流体系，实现“进村入户”。

重庆市万州区，每天下午3点，邮车都会准时停在德邦龙都快递点门口。几名德邦工作人员娴熟地将大大小小的快件搬进邮车里。随后，它们将被送入万州区邮件处理中心，和邮政包裹一起分拣，再被送到各乡镇和村的“邮快超市”。借助“邮快合作”，该网点的包裹第二天就能送到村民手里。

马旭林介绍，目前，“邮快合作”已经在31个省份全面推开，累计覆盖建制村23.9万个。

继续补短板强弱项

当前，农村邮政服务体系在服务能力、供给质量、政策协同等方面还存在薄弱环节，有待进一步补齐短板。

——农村邮政网络有待进一步下沉。

国家邮政局摸底调查显示，目前，全国3000多个抵边自然村中仍有2/3尚未实现直接通邮。

“这些抵边自然村大多位于高寒山地、戈壁沙漠和亚热带山岳丛林地区，地广人稀、交通不便，直接通邮难度较大。” 马旭林说。

以新疆维吾尔自治区为例，没有直接通邮的16个抵边自然村距离乡镇邮政营业网点单程里程最长173公里，最短15公里，路程远、路况差。

为此，国家邮政局拟定了《推进“十四五”时期抵边自然村邮政普遍覆盖三年行动方案（2022—2024年）》，目前正在征求意见。

“我们的目标是，到‘十四五’末，全国范围抵边自然村总体实现频次稳定、安全便捷、邮件投递到村的邮政服务。”马旭林说。

——服务能力有待进一步提高。

据介绍，当前我国县级处理中心、乡镇仓配节点自动化分拣、冷链物流仓储设施普遍欠缺，服务现代农业能力较弱。下一步，中国邮政将持续推进邮政三级物流体系建设，继续推动农村邮路汽车化。到2022年底，力争实现80%的县农村投递汽车化。

“国家邮政局将支持县级邮件处理中心建设和乡镇邮政局所的升级改造，鼓励快递、电商等企业共同进驻、集约共享。” 马旭林说。

——继续推广“邮快合作”，助力快递进村。

马旭林表示，我国农村村落量大面广，布局分散、快递业务量少、物流成本高的情况较为突出。“单纯依靠市场作用，难以使农村快递‘进得去’后又能‘稳得住’。”

为破解快递“进村”容易“驻村”难问题，国家邮政局将主动协调对接地方政府部门，争取政策资金支持，促进“邮快合作”快递进村良性发展。同时，进一步完善“邮快合作”运行模式，衔接服务标准，保障服务顺畅，实现信息通畅，增强合作持续性、稳定性。

《 人民日报 》（ 2022年04月19日 10 版）

(责编：袁勃、牛镛)