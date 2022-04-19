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加强金融服务，加大支持实体经济力度

23条举措支持疫情防控和经济社会发展

2022年04月19日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月18日电  （记者吴秋余）中国人民银行、国家外汇管理局18日印发《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》，从支持受困主体纾困、畅通国民经济循环、促进外贸出口发展3个方面，提出加强金融服务、加大支持实体经济力度的23条政策举措。

　　《通知》指出，要发挥货币政策总量和结构双重功能，加大对受疫情影响行业、企业、人群等的金融支持。适时增加支农支小再贷款额度，用好普惠小微贷款支持工具，按照地方法人金融机构普惠小微贷款余额增量的1%提供激励资金，将原用于支持普惠小微信用贷款的4000亿元再贷款额度继续滚动使用，促进金融资源向受疫情影响企业、行业、地区倾斜。保障留抵退税资金及时准确直达，促进市场主体尽早享受到政策红利。

　　据悉，今年以来，人民银行加大流动性投放力度，为支持小微企业留抵退税加速落地，靠前发力加快向中央财政上缴结存利润，截至4月中旬已上缴6000亿元，主要用于留抵退税和向地方政府转移支付，相当于投放基础货币6000亿元，和全面降准0.25个百分点基本相当。4月15日，人民银行宣布全面降准0.25个百分点，将再投放长期资金约5300亿元。从全年看，人民银行将总计上缴超1.1万亿元结存利润，缴款进度靠前发力，视退税需要及时拨付，与其他货币政策操作相互配合，有力保持流动性合理充裕。今年以来人民银行引导市场利率下行0.1—0.15个百分点，带动一季度企业贷款利率同比下降0.21个百分点至4.4%，为有统计以来的记录低点。加大再贷款等结构性货币政策工具的支持力度，用好支农支小再贷款和两项减碳工具，加快1000亿元再贷款投放交通物流领域，创设2000亿元科技创新再贷款和400亿元普惠养老再贷款，预计带动金融机构贷款投放多增1万亿元。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月19日 10 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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