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四川渠县盘活4000余亩耕地资源

昔日撂荒地  今变丰收田

本报记者  宋豪新
2022年04月19日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　春光正好，暖阳高照。四川省达州市渠县定远镇桔园村，翻耕的土地平铺在田间。远处，旋耕机的轰鸣声不断。翻耕过后，看着昔日杂草丛生的撂荒地重焕生机，村民们的脸上满是笑容。

　　定远镇党委书记张雪梅介绍，近年来，渠县推行“村集体经济组织+劳务公司+经营主体+农户”模式，由村集体经济组织出资，劳务公司负责土地整治，再将整治后的土地流转给企业、家庭农场、种植大户。目前，渠县全县已完成4000余亩的撂荒地整治。

　　“土地流转后，不但有流转费，还能到村里的橘子园和药材基地务工。”与土地打了一辈子交道的村民费开琴说，“现在轻松又省心。”

　　作为农业产粮大县，为盘活耕地资源、推进撂荒地复垦，渠县全面落实撂荒地整治奖补资金，推行土地规范有序流转。当地不但鼓励和扶持粮食经营主体流转撂荒耕地从事粮食生产，还组织劳务公司、帮扶队、助耕队帮助农户、农业经营主体“代耕代种”，既壮大了集体经济，又有效破解了“谁来种地”“谁来经营”等问题。

　　渠县农业农村局负责人介绍，通过对撂荒土地建立台账、挂图作战，全县70%的撂荒地已由企业、家庭农场、种植大户等流转盘活，实现了土地增效、农民增收。

　　为稳住粮食基本盘，渠县今年将围绕全县计划种植大春粮食作物162.3万亩、产粮61.3万吨的目标，调整种植结构，扩大种植规模，力推22万亩大豆玉米带状复合种植模式，稳粮提质增效，推动农业高质量发展，真正把“粮袋子”“菜篮子”变成群众增收的“钱袋子”。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月19日 10 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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