本报北京4月18日电 （记者廖睿灵）国家能源集团日前召开新闻发布会，介绍2022年一季度生产经营及能源保供、稳增长情况。一季度，国家能源集团安全生产形势总体平稳，生产煤炭1.52亿吨，同比增长6.7%；煤炭销量1.96亿吨；发电量完成2742亿千瓦时，其中，火电发电量完成2352亿千瓦时，同比增长6.7%；铁路煤炭运输量完成1.17亿吨；两港自有煤炭装船量完成5922万吨；船舶煤炭运输量完成5604万吨，同比增长13.3%；化工品生产量完成771万吨。经营业绩创历史同期最好水平，有效助力国民经济稳增长。

国家能源集团新闻发言人张玉新介绍，一季度集团生产运营主要呈现几方面特点：一是去冬今春保供任务圆满完成。自去年10月以来，集团连续6个月月产量达到5000万吨。二是稳价稳市龙头作用有效彰显。集团严格执行国家限价政策，有力维护煤炭供应主渠道价格稳定。三是一体化协同优势充分发挥。针对外购煤紧缺带来的结构性失衡压力，集团自产煤最大程度弥补欠量，有效保障产业链稳定运行和合同较好兑现。四是稳增长与转型发展工作统筹推进。一季度集团累计完成投资191.6亿元，同比增长66.4%。新能源完成投资80.8亿元，同比增长99.4%，展现良好发展势头。

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