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银保监会相关负责人表示

投资中国就是投资未来

本报记者  王俊岭
2022年04月19日05:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　美联储加息后，相关国家出现资本流出现象，中国资产吸引力也受到关注。对此，银保监会政策研究局负责人叶燕斐在近日国新办举行的新闻发布会上表示，中国主权债务相对国内生产总值（GDP）比重低，主权信用非常稳定，不管是实体资产还是金融资产都有非常强的吸引力，投资中国就是投资未来。

　　叶燕斐表示，2008年全球金融危机以来，西方一些国家采取了宽松的货币政策。新冠肺炎疫情暴发后，前期的宽松政策没有退出，而是又采取了更加宽松的货币政策。现在，美国通货膨胀率创40年来新高，加息是必然选项。因为利差的问题，美联储加息确实会引起全球资本回流美国。不过，对美联储加息要辩证看待。

　　“短期看，可能是中美利差收窄显得美国资产更有吸引力。但是长期来看，美国现在国债收益率曲线倒挂，长端利率比较低。”叶燕斐说，美国的通货膨胀比中国高很多，而一个国家如果通货膨胀比较高，很难维持比较好的经济发展。

　　从经济潜力看，中国人均GDP还有很大发展空间，从而为企业发展提供了很大机遇。未来，随着中国经济规模不断扩大、人均收入不断提高，中国资产将展现更大吸引力。

　　从汇率角度看，人民币对美元的购买力平价指数显著低于现在的名义利率汇率水平。回归到购买力平价水平意味着本币要升值，因此从长远看人民币资产吸引力还会提高。

　　从金融体系看，中国系统性银行机构经营非常稳健、资本非常充足、拨备非常充分、流动性很充裕，成为抵御外部冲击的中流砥柱，能够抗击外部冲击。

　　叶燕斐表示，下一步，银保监会将深刻认识错综复杂的国际环境带来的新矛盾新挑战，密切关注美国等经济体利率走势的外溢影响，坚决守住不发生系统性金融风险底线。同时，继续督促银行保险机构坚持稳字当头、稳中求进，做好外部风险研判和应对，进一步强化流动性风险、跨境风险管理，提高风险预见预判能力，有效应对国际经济金融形势变化的影响和冲击，更好地服务实体经济，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)

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