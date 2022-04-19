本报记者 王俊岭

港口在跨境物流运输中扮演着重要角色。图为4月13日，一些船舶正在江苏连云港港集装箱码头卸载集装箱。

王健民摄（人民视觉）

越来越多数字化、信息化、智能化技术被应用于跨境物流领域。图为4月13日，在山东青岛港全自动化码头，自动导引车在运送货物。

张进刚摄（人民视觉）

中国铁路哈尔滨局集团有限公司哈尔滨国际集装箱中心站针对站内作业实际情况，采取优化疫情防控措施等手段，保障中欧班列畅通运行。图为近日，工作人员正在调运集装箱进行装车作业。

新华社记者 谢剑飞摄

海关总署最新数据显示，今年一季度我国货物贸易进出口总值9.42万亿元人民币，同比增长10.7%。至此，外贸进出口连续7个季度保持同比正增长。与此同时，多地港口、中欧班列、机场等跨境物流节点也纷纷传来好消息，跨境货物吞吐量总体上保持平稳增长。

物流是畅通国民经济循环的重要环节。记者在采访中了解到，尽管当前外贸所处的外部环境更趋严峻复杂，跨境物流发展面临诸多风险挑战，但相关企业坚守主业、紧密合作，充分利用政策支持和技术创新，确保跨境物流安全、平稳高效运转，助力稳外贸，并为保产业链供应链作出贡献。

全力以赴，确保物流畅通

一季度，中国与主要贸易伙伴进出口均实现增长。其中，对“一带一路”沿线国家、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）贸易伙伴进出口分别增长16.7%、6.9%。

来之不易的外贸好业绩，离不开物流的有力支撑——

加强组织管理，提升港口作业效率。

近期，面对外来车辆集港需求不断增加，天津港采取了在待卸区分区设置防疫登记检查点和作业计划信息录入匹配点，在院内卸货区提前统筹安排好人、机、场资源等举措，合理配置作业机械及工具，实现提升港口装卸作业连续性的目的，保障来港备货的货主和司机能够快速卸货、及时返程。“今年一季度，天津港先后11次刷新各类作业效率纪录，集装箱吞吐量完成462.7万标准箱，创历史同期最好成绩。”天津港集团相关负责人说。

科学规划线路，扩大跨境运力辐射面。

4月13日，一列满载运动器材、服装等货品的中欧班列从西安国际港缓缓开出。据介绍，该班列将途经哈萨克斯坦、阿塞拜疆、罗马尼亚、匈牙利、斯洛伐克、捷克，最终到达德国曼海姆，全程1.13万公里，是中欧班列长安号的又一次全新探索。“今年一季度，长安号共开行790列，开行量、重箱率、货运量等核心指标稳居全国前列。”据西安自贸港建设运营有限公司负责人介绍，新线路增加了物流覆盖面，将为相关企业开辟新的国际贸易市场提供支持。

提升监管效能，畅通货运“空中走廊”。

目前，落户成都的世界500强企业已超过300家，产业集中在电子信息、现代服务业等领域，对高效的国际航空物流运输有着较强需求。然而，受新冠肺炎疫情影响，与全球其他机场一样，成都双流国际机场不少国际客运航线停航，致使国际客运航班“腹舱带货”运力锐减。针对国际航空货运吃紧的情况，成都海关从货机业务分类着手，大力支持客机改“全货机”业务，同时与航空公司、货站保持密切联系，制定差异化通关方案，优化货机装卸流程，全力保障口岸通道畅通。“今年1至2月，成都双流机场进出口货运量2.77万吨，同比增长36.6%。”成都双流机场海关副关长唐进说。

厦门港累计完成货物吞吐量5403.12万吨，其中海铁联运集装箱运输量达1.2万标箱，同比增长48.11%；宁波舟山港完成货物吞吐量3.03亿吨，新开辟欧洲、南美洲等多个方向远洋干线，集装箱航线总数再创历史新高；青岛港自动化码头桥吊单机作业效率达52.7自然箱/小时，第8次刷新装卸效率纪录；满洲里铁路口岸进出境中欧班列1011列，集装箱数量同比增长41.3%，货值同比增长70.7%……今年一季度，各主要跨境物流出口克服种种不利因素，成绩亮眼。

北京师范大学“一带一路”学院研究员万喆对本报记者表示，当前中国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，世界经济复苏依然具有较大的不确定性，全球产业链供应链进一步承压。在此背景下，空、铁、水、路等跨境物流单位“逆水行舟”，保持了强大的稳定性和服务能力，对于稳外贸乃至稳定宏观经济大盘都十分重要。

保供稳链，企业直接受益

企业是大宗跨境物流的重要参与主体。据海关总署新闻发言人李魁文介绍，今年一季度，全国有进出口实绩的外贸企业数量43.2万家，同比增长5.7%。

跨境物流稳得住，出口企业就有了底气。

“疫情给我们带来的影响是双重的。一方面，疫情导致预包装螺蛳粉的海外需求迅速增长，今年一季度我们出口订单需求同比增长348.69%；另一方面，疫情对跨境物流造成了冲击，货物运输至海外港口仓库的时间变长了，运费升高了，特别是海外一些国家港口清关速度较为缓慢。”广西螺霸王食品有限公司海外事业部总经理欧皓轩在接受本报记者采访时说，好在国内的跨境物流体系服务能力依然很强，企业得以通过广州、深圳、天津等地的港口实现出口。“我们正准备建设海外仓。毕竟，只有物流有保障，回款及时，企业才能更好地扩大生产。”

跨境物流畅通，进口商品供应充足。

京东国际物流进口物流部负责人张德辉介绍，从2015年开启跨境进口电商业务至今，京东已吸引了超过2万个品牌入驻，覆盖母婴、时尚、营养保健、个护美妆、3C数码、家居、食品等众多品类，遍及100多个国家和地区。其中，京东国际物流运营近千条全球运输链路，跨境网络覆盖10余个跨境口岸、近80个海外仓和保税仓。

“消费者对进口商品需求的升级，促进了跨境电商快速发展，对跨境物流和供应链服务的需求也越来越大。受疫情等因素影响，全球跨境网络也面临不小的挑战。”张德辉对本报记者说，目前，京东国际物流正积极与各方合作，利用包机、班列、海运、多式联运等运输方式，为跨境商家提供端到端的一体化服务体验。

跨境物流效率高，产业链供应链更结实。

华熙生物是一家生物科技公司和生物材料公司，主要聚焦在功能糖、蛋白质、多肽、氨基酸、核苷酸、天然活性化合物等有助于生命健康的生物活性物开发和产业化应用，在美、日、欧等地均设有子公司。“高附加值医药级原料及生物制品，需要高效、及时的跨境冷链物流运输。”华熙生物品牌与传播战略中心总经理朱思楠说，从北京口岸的情况看，尽管疫情对物流产生了一定影响，但企业通过与国内陆运承运商、国际物流货运代理公司密切配合，今年以来依然保证了货物运输的安全抵达，进一步稳固了企业在产业链价值链上的地位。

联通内外，增强经济韧性

目前，国际国内环境有些突发因素超出预期，实现稳外贸的目标需要付出更大努力。

4月11日，商务部召开专题会议，会同交通运输部研究做好货运物流保通保畅工作。会议强调，要结合外贸、外资企业特点和诉求，有针对性地做好货运物流保通保畅工作，坚持稳字当头、稳中求进，稳住外贸外资基本盘。

交通运输部专门印发通知，全力保障港口畅通有序，全力保持内河航道顺畅，全力保障国际海运物流供应链畅通。交通运输部要求，加强国际集装箱海运市场运行监测，引导主要班轮公司优化航线运力投放，做好主要外贸集装箱航线运力保障；增加现货市场在线订舱的舱位投放量，服务中小出口企业的订舱需求。其中，班轮公司、港口企业要加强与内支线运输企业、货主企业、货运代理、集卡车队等沟通衔接，积极推进在线服务办理和港口作业单证、提货单、海运提单等单证电子化流转。

各地政策支持力度正不断增大。据山东省淄博市商务局相关负责人介绍，海外仓作为一种新的跨境物流模式，成为发展跨境电商的重要平台和载体。通过研究淄博全市外贸企业在海外仓建设和租用方面的优势和困难，当地商务部门采取了一系列有效措施。如支持企业在境外建设公共海外仓，设立营销网点及商品展示中心；支持企业积极申报省级跨境电商主体，深耕目标市场渠道；鼓励现有海外仓加强硬件建设、扩展服务功能等。

物流领域的科技应用正变得更加丰富。中远海运集运旗下鑫三利公司整合雷达、激光、流体、液压等先进技术，研发出智能集装箱清洗消毒机器人，全程自动驾驶，无需人工干预。据了解，该装置适应20尺和40尺集装箱清洗消毒，完成20尺集装箱自动清洗仅需90秒，比人工清洗效率提高1倍以上。该机器人具备集装箱内部消毒功能，满足集装箱行业的防疫需求，是具有自主知识产权的高科技产品，属行业首创，有助于保障跨境物流畅通。

“我国很多企业特别是中小微企业，都身处外向型产业链之中，有的需要进口中间品或原材料，有的需要出口制成品。因此，跨境物流就是企业重要的生命线。此时，政府有关部门及时出台政策，相关企业积极运用人工智能、大数据、云计算等数字化技术，有助于让跨境物流各类基础设施‘连点成线、织线结网’，从横向的地域之间、纵向的产业链上下游之间共同促进商品与要素高效循环，从而进一步增强中国经济的韧性。”万喆说。

跨境物流“逆水行舟”，无疑还要面临很多考验。万喆建议，相关企业应该对运期延长、货物结算、地区冲突、汇率波动等风险有更加充分的准备，及时利用长期协议、保险工具对冲风险，稳定生产经营预期。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)