本报记者 邱海峰

近年来，山西省运城市持续推进“放管服效”改革，不断优化营商环境，让市场主体从政策中增强获得感。图为不久前，工人在山西永恒实业有限公司的纺纱生产线上作业。

闫 鑫摄（人民视觉）

内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区设置“24小时政务服务自助超市”，将包括税务、医保、社保、公积金、不动产登记等37项服务的自助终端一次性纳入。图为4月2日，一位市民正在打印营业执照。

新华社记者 李志鹏摄

最近，“放管服”改革新动作频频：从清理“证照分离”改革涉及的行政法规，到施行市场主体登记管理条例，再到加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认、全面实行行政许可事项清单管理……中国营商环境不断优化，办企业拿执照在全国范围内平均只需要4天，最快的地方仅1天；大约九成政务服务网上办、掌上办、异地办、不见面办。

对于这场刀刃向内的政府自我革命带来的变化，不少中小微企业在接受本报记者采访时表示“更多体验到‘办事简便’的畅快”。

“开起来方便，遇到难处时也能停得住”

在湖北省黄冈市，开办一家药店申请许可证要多久？如今的答案是，一般2天即可。

最近，湖北李时珍大药房连锁有限公司总经理童柏文搭上了这趟“快车”。

虎年春节过后，童柏文就想着在黄冈市蕲春县新开一家分店，可又怕来回跑开业手续耽误店里生意，且新店在等待开业期间还会产生租金等各项成本，一直拖着没办。“3月底，我从县市场监管局了解到‘一业一证’改革这事，开店只用办理一张行业综合许可证，便立即提交了申请材料，没想到还成了县里第一个拿到这证的企业。”童柏文说，改革前，开家药店要往返不同层级、不同部门，分别办理药品经营许可证、食品经营许可证、医疗器械经营许可证等多个证件，每个证又要提交若干材料，没有一个月完成不了。

“准入易准营难”“多头跑办证难”，不少企业曾经为之头疼。今年以来，全国多地开启“一业一证”审批改革，改变过去一个行业由多个部门、不同层级负责审批的局面，探索建立由一个部门牵头、各相关部门参与的系统审批服务机制，变“串联”审批为“并联”审批，提升效率，压缩办理时间。

“如果按以前的老规矩办证，我现在还在忙着送材料呢，咋可能消停地在这打理店铺。”童柏文直言，“这次给新店办证速度超出预期，从提交申请到拿到许可证仅用了2天时间，这事办得畅快。”

从开办到经营再到退出，更多便利企业的制度改革加快推进。受新冠肺炎疫情影响，一些企业经营遇到困难，想暂停运营一段时间但又不注销，该怎么办？今年3月1日起施行的《中华人民共和国市场主体登记管理条例》带来了新选择——歇业制度，即让企业在一定时间内可以停止营业，但仍然保留市场主体资格。

“歇业制度相当于给企业‘停机保号’。对咱企业来说，开起来方便，遇到难处时也能停得住，这很重要。”日前，江苏盐城盛拓科技有限公司法定代表人李艳在射阳县企业一站式服务区申请歇业，窗口工作人员受理其递交的材料后，随即为其办理了歇业备案。

作为一家设备贸易企业，盛拓公司这两年受疫情冲击较大，经营状况不理想。“去年底，李艳曾到窗口咨询过是否可以办理停业之类的手续。根据当时的法规政策，窗口答复可以办理注销登记，但她希望保留企业，一直勉强支撑着经营活动。”射阳县行政审批局局长陈健说，“《条例》施行前一周，工作人员专门联系了李艳，告诉她歇业制度相关政策。”

“这是一个有温度的新制度。现在公司顺利‘休眠’，既保留了市场主体资格，又可以不继续租赁经营场所，降低成本得以喘息。”李艳透露，“虽然眼下遇到了点麻烦，但大家都在想办法解决问题，过了这段困难期，我们还是会把企业重新办起来的。”

“得亏周六能办业务，不然又耽误2天”

力行简政之道，持续优化服务。在贵州省毕节市，一项新的政务服务前不久启动——“便民服务5+2，周末办事不打烊”。

“得亏周六能办业务，不然又得耽误2天时间。”在毕节市百里杜鹃管理区政务大厅，祝和林递交了申请食品经营许可证的相关材料。交完材料，他不忘问一句：“啥时来取证？”“回去等着就行，有人送上门。”工作人员答道。2天后，正忙着超市开业筹备的祝和林收到了送上门的许可证。

聊起这段经历，祝和林说：“把企业的‘关键事’当政府的‘心头事’，这又一次刷新了我在政务大厅的办事体验。以往办事常遇到赶不上窗口开放时间的情况，忙的时候要办的事项只能延后。现在不仅周末能办事，还有代送、代办服务，真是越来越方便了。目前我们这里正是百里杜鹃盛花期，游客多。2天时间，收入能增加不少呢。”

从以往的“准点下班”到“延时服务”“代办服务”，去年以来，毕节市全面推行“保姆式”服务，企业可通过APP、微信、电话、短信等线上方式或政务服务窗口等线下方式“点单”，告知需要办理的事项或解决的问题，首问责任窗口或责任人及时“下单”，由部门服务人员“送单”上门。毕节市政务服务中心副主任曹颖介绍，“延时服务”解决了企业相关业务人员“忙时没空办事、闲时没处办事”的难处。“代办服务”为疫情防控期间企业办事提供了更多便利，去年以来全市代办服务事项超1500项，走访服务市场主体超5万户。

推出新举措，用好新技术，更多政务服务实现了网上办、掌上办、一次办，让市场主体依规办事不求人。

电子证照的普及就很受企业欢迎。祝和林说，以前办理各种工商手续，要随身携带纸质版营业执照原件。现在只要在手机上打开电子证照就可以办各种手续。“我最近打算给自己的超市开个网店，电子证照可以作为‘官方认证’，省时省力！”

国家市场监管总局登记注册局局长杨红灿表示，目前已建成全国统一的市场主体电子营业执照库，这意味着1.5亿多市场主体都生成了电子营业执照，可以随时随地使用智能手机下载、出示、打印。国务院办公厅日前发布文件，提出加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认。下一步，电子营业执照跨区域、跨层级、跨领域应用，拓展应用场景将更顺畅。

“接受监管还享受到了专属服务”

这些天，在北京市门头沟区永定镇居住配套用房项目现场，机器轰鸣，一派忙碌景象。

“这个项目是北京市第一个通过告知承诺方式取得工程建设项目规划许可证的。我们只提交了告知承诺书，仅半天许可证就办下来了。”项目负责人郭健显挺兴奋，“疫情对工程建设带来不少影响，我们都希望手头的项目能早点开工。只有项目动起来，咱这营生才有保障。”

今年以来，越来越多地方深化投资建设领域审批制度改革，在确保安全的前提下推行告知承诺制，让项目早落地、早投产，降低疫情对企业带来的冲击。北京市规划自然资源委门头沟分局相关负责人表示，工程建设项目告知承诺制规划许可实行一站式服务、一次性告知，同时进一步强化与信用体系建设、全程网办的衔接，“宽进严管”是其重要特点，行政管理更多从许可审批移至事中事后监管。

从“严进宽管”到“宽进严管”，如何让监管不缺位、工作少扰企，提高监管的精准性有效性？

“我们尝试利用大数据分析，科学确定监管重点对象和频次，实现一次检查基本涵盖包括价格、广告、知识产权、特种设备等全量业务事项，跑一次腿干多项事。”山东济南高新区市场监管部临港市场监管所副所长李宁表示，“同时，我们寓监管于服务，重视企业合理诉求，让市场主体安心发展、更好发展。”

在济南高新区生物医药中小企业产业化基地，山东博睿尔医疗科技有限公司正加紧其研发的多功能生命体征检测仪零部件准备工作。公司董事长佟宪勇介绍，作为一款可供受测者检测单导心电、心率、血氧饱和度等指标的多功能医疗器械，产品取得二类创新医疗器械审批是其投放市场的关键。

让佟宪勇没想到的是，在一次高新区市场监管部对辖区企业的例行检查中，工作人员发现博睿尔公司这款产品符合二类创新医疗器械审批“绿色通道”的开启条件，立刻组织专家组论证、帮助企业完善申报材料。“当时监管人员来检查，我心里还打鼓，觉得是个麻烦事。没想到接受监管还享受到了专属服务。”佟宪勇说，“现在这款检测仪前期各项准备基本完成，近期就可以正式进入生产阶段了。希望这种‘帮忙不打扰’的举措越来越多！”

(责编：周志华(实习生)、袁勃)