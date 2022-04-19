王俊岭 茹博轩

近日，多家银行相继宣布下调个人账户线上交易限额，社会广泛关注。下调额度有多大？银行有哪些考虑？普通储户又有哪些看法呢？

中国农业银行在其公告中称，近期电信网络诈骗频发，为保障客户账户和资金安全，落实监管规定，该行会陆续对部分客户个人网银及掌银转账限额进行调整。如客户需要提升线上转账限额，请携带有效身份证件和银行卡，到农行任一网点办理。

“目前未绑定安全认证设备的自助注册账户网上交易限额为2万元、柜台注册账户为5万元。这一举措是为了防范安全风险，只有参与网络赌博、洗钱或是一天之内有较多笔相同数额动账交易的账户才会受到重点关注。正常进行工资支取、生活和消费的个人账户不会受到影响。”中国农业银行一位客服人员告诉笔者。

浦发银行福州分行发布的公告显示，“将根据账户使用情况，适当调整个人银行结算账户非柜面业务限额”“确有非柜面业务额度增加需要，请持本人有效身份证件原件及银行卡至福州分行任一营业网点进行身份核实”。

广西北部湾银行表示，调整个人结算账户非柜面交易限额，包括但不限于手机银行、网上银行、自助设备、POS、微信及支付宝等交易渠道。此举的出发点是“遏制电信网络新型违法犯罪高发态势，充分保障客户资金安全”。

光大银行信用卡中心在公告中明确表示，为了兼顾安全与便捷，网上支付交易默认单笔限额及单日限额本次统一调整为1万元人民币。

面对多家银行对个人账户线上交易限额的下调，众多居民给予理解。

家住陕西宝鸡的田鼎义是一位退休职工，说起银行下调交易限额一事，他表示支持。“前几年，领取退休工资从使用存折变成了银行卡，没法直接看到钱到账多少、取了多少、还剩多少。在手机上交易，随便点两下，几万元钱就转来转去的，万一账户被盗或手机丢了咋整？”田鼎义说，银行加大这方面监管力度，可以让储户更加安心。

正在读大学的山东小伙赵景锋告诉笔者，现在高校十分重视“反诈”宣传工作，学校里除了有悬挂、张贴反诈标语与海报之外，保卫部门也会定期发布最近高校师生遭遇电信诈骗的案例，并提醒所有人进行防范。“我之前一直认为电信诈骗离自己很远，但看到学校普及的相关案例后，才意识到还是应该提高警惕。部分银行进一步加强线上转账汇款的限制、调整交易限额，可以更好地保护银行账户安全。”赵景锋说。

在4月14日举行的国新办新闻发布会上，公安部相关负责人介绍，一年来，全国共破获电信网络诈骗案件39.4万起，相关部门成功拦截诈骗电话19.5亿次、短信21.4亿条，紧急止付涉案资金3291亿元。

招联金融首席研究员董希淼认为，网络诈骗、电信诈骗、网络赌博等问题最后大多会涉及借记卡或信用卡，因此银行积极进行防范是值得肯定的，兼顾了账户的安全与便利。

也有部分消费者担心大额消费时会不太方便。在上海工作的刘钰言说，保护储户安全的出发点是好的，但有的银行直接调降网银交易限额，可能会对储户的大额资金往来带来不便。“线上支付已成为主流。如果下调的额度太大，哪天想买一个大件或是看上一个比较贵的东西，还要去线下柜台专门办理一次业务，会比较麻烦。”刘钰言说。

“调整银行账户线上交易限额主要是为了防范相关违法犯罪风险，对绝大多数普通用户都没有实际影响。如果用户认为线上交易额度过低，带上有效证件专门办理一次提高额度的业务并不是难事。”董希淼提醒，广大用户自身也要加强银行账户风险管理意识，将长期不用的银行卡、账户及时销户。同时，避免将银行账户出借、出租或出售，避免不法分子利用银行卡、账户从事违法犯罪活动。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)