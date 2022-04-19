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预计补水5.15亿立方米——

京杭大运河开启全线贯通补水

2022年04月19日05:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　3月21日，京杭大运河微山段，大量船只穿梭于运河之上，一派繁忙运输景象。
　　洪晓东摄（人民视觉）

　　本报北京电  （记者潘旭涛、王浩）4月14日，位于河北省邯郸市的岳城水库开闸，潘庄引黄渠首加大流量，向京杭大运河黄河以北河段补水，标志着京杭大运河2022年全线贯通补水行动正式启动。

　　根据水利部联合北京、天津、河北、山东四省市人民政府制定的补水方案，此次统筹南水北调东线北延应急供水工程供水、四省市本地水、引黄水、再生水及雨洪水等多水源，向黄河以北707公里河段进行补水，实现京杭大运河全线通水，将置换沿线约60万亩耕地的地下水灌溉用水。与2021年同期相比，预期有水河长增加约112公里，水面面积预计增加9.5平方公里，补水河道周边地下水水位回升或保持稳定，水生态系统得到恢复改善，将为实现“十四五”时期大运河主要河段基本有水、进一步推动实现京杭大运河全年有水积累经验。

　　京杭大运河历史悠久、工程浩大、受益广泛，是活态遗产，具有防洪排涝、输水供水、内河航运、生态景观等功能。与此同时，大运河黄河以北段存在水资源严重短缺，河道断流，水生态损害、水环境污染等突出问题。本次补水以京杭大运河黄河以北河段作为主要贯通线路，北起北京市东便门，经通惠河、北运河至天津市三岔河口；南起山东省聊城市位山闸，经小运河、卫运河、南运河至天津市三岔河口，流经8个地级行政区。预计可提供补水量5.15亿立方米，其中入京杭大运河水量4.66亿立方米。

　　本次补水水源构成多、补水线路长、涉及范围广、影响面大，为确保补水行动计划安全顺利实施，水利部和京津冀鲁精心部署，提出沿线地区各级河湖长要加强补水沿线输水河道排查，完成河道内垃圾、障碍物、违章建筑清理任务；对河道内有工程施工、过流条件不好的河段，协调解决河道施工阻水问题。相关地区将抓好水量联合调度，统筹补水进程、河道水位、沿线引水和防洪要求，切实保障河段水流贯通，并利用好补水契机，加大农业水源置换力度，置换地下水开采量，有效回补地下水。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)

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