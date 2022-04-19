中国外贸 韧性十足
2022年04月19日05:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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4月3日，在位于广东省广州市南沙区龙穴岛的南沙港码头，外贸班轮停靠泊位抓紧装载货物。
4月11日，江西省赣州市赣县区的一家环境科技企业内，工人在生产线上忙着赶制出口的智能中央空调零部件。
4月6日，在位于浙江省湖州市德清经济开发区的一家科技公司生产车间，工人正在赶制一批出口欧美国家的网络数据线缆订单。
近日，在安徽省合肥循环经济示范园内的一家新能源科技有限公司，10条光伏组件生产线马力全开赶制出口海外的500MW光伏组件订单。
4月14日，在江苏省连云港市海州区宁海工业园内一家灯饰公司，工人正在组装一批彩色玻璃工艺台灯，这些产品将通过跨境电商平台销往国际市场。
4月11日，在广西壮族自治区柳州市雒容商品汽车物流基地，出口中东国家的汽车在被转运到火车车厢。
日前，海关总署发布数据显示，今年一季度我国货物贸易进出口总值9.42万亿元，同比增长10.7%，连续七个季度保持同比正增长。外贸之“稳”，折射出中国经济之“韧”。
今年的《政府工作报告》将“保稳提质”作为进出口发展的预期目标，明确提出“扩大高水平对外开放，推动外贸外资平稳发展”。按照党中央、国务院的决策部署，各地各部门着眼于稳规模、提质量、促创新，持续释放政策红利，不断拓展对外经贸合作空间，推动外贸保稳提质信心十足。
(责编：周志华(实习生)、袁勃)
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