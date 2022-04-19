人民网北京4月19日电 （王绍绍、实习生李皓）近日，国家发展改革委、工业和信息化部等联合发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》），其中指出，石化化工行业是国民经济支柱产业，经济总量大、产业链条长、产品种类多、关联覆盖广，关乎产业链供应链安全稳定、绿色低碳发展、民生福祉改善。

“石化化工行业关乎人们的衣食住行，其产业链和供应链的安全稳定、绿色低碳高质量发展是行业一直追求的目标。”中国石油大学（华东）化学工程学院院长杨朝合在接受人民网财经采访时表示，《意见》为化工行业绿色安全、创新发展、产业结构和数字化转型提出明确量化指标，但同时更需要强化组织实施、完善配套措施、健全标准体系。

石化化工行业如何实现绿色低碳发展？

《意见》指出，要推进绿色循环低碳发展，加强行业治理体系和治理能力建设。要求大宗产品单位产品能耗和碳排放明显下降，挥发性有机物排放总量比“十三五”降低10%以上。

相关数据显示，截至2020年底，我国石化化工行业碳排放总量接近14亿吨，占全国碳排放总量的12%左右。从全国来看，石化化工行业原料用能占到全国原料用能总量的70%。

如何节能降碳、坚守绿色低碳底线？对此，杨朝合表示，技术创新是关键所在，目前还需要不断革新现有技术，优化工艺条件，提高节能减排效率，增强生产过程的安全性、环保性。

“此外，降低大宗产品单位能耗和碳排放，实现石化行业绿色低碳发展，还可以采用能源替代的方式。”杨朝合表示，目前，我国对新能源的投入和布局非常可观，要求做到多能耦合，用风电、光电等替代火力发电。

相关数据显示，2021年单位国内生产总值能耗比2020年下降2.7%，天然气、水核风光电等清洁能源消费比重达到了25.3%。我国能源利用率显著提升，清洁能源消费快速发展。

“在这个过程中，平衡权责、调动各方积极性非常重要，努力形成创新为主、多能耦合，降碳减排、绿色安全的发展模式。”杨朝合说。

如何推动石化化工产业优化升级？

根据《意见》提出的主要目标，到2025年，石化、煤化工等重点领域企业主要生产装置自控率达到95%以上，建成30个左右智能制造示范工厂、50家左右智慧化工示范园区。

“十三五”以来，我国石化化工行业转型升级成效显著，经济运行质量和效益稳步提升，石化化工大国地位进一步巩固。“十四五”时期，推动石化化工产业优化和转型升级，还需要着力解决行业创新能力不足、结构性矛盾突出、产业布局不尽合理的问题。

“与此同时，化工行业需要向数字化转型，建设智能工厂和智慧园区，与互联网技术和大数据挖掘技术的深度融合，加强过程模型开发、在线监测仪器等专用装备开发。”杨朝合表示，数字化和智能化是石化化工行业的发展趋势，数字化和互联网紧密联系，从原料到产品生产，要求加工技术、工艺、装备的控制自由化，根据市场需求调整产品种类。

《意见》指出，要强化分类施策，科学调控产业规模。有序推进炼化项目“降油增化”，延长石油化工产业链，推动产业结构调整。“推动石化化工行业转型升级，要求石油加工产业从生产燃料产品转化为高端化学品和新材料，这就是‘降油增化’。”杨朝合解释。

“产学研需要深度融合，政府提供经费支持和政策引导，科研单位和企业联合推动。企业是创新主体，要坚持市场主导，也要发挥政府的作用，加强政策的引导和规范。”杨朝合建议建立工业示范区，将易建立过程模型、物料、产品性能分析、设备开发已成型的企业作为示范，政府加以政策支持，形成标杆引领，推动全行业转型升级。

在杨朝合看来，产业区域布局统筹优化，产业链衔接园区集聚，将为行业低碳高质量发展输入能量，但要解决好大规模融资和利益分配问题。

如何破解高质量发展难题？

“十四五”是推动行业高质量发展的关键时期，行业结构调整、转型升级将进一步加快。《意见》指出，到2025年，石化化工行业基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局，高端产品保障能力大幅提高，核心竞争能力明显增强。

“尽管十三五期间转型升级调整初见成效，但现状仍然是大而不强，行业创新能力不足、结构性矛盾突出、产业布局不尽合理、绿色安全发展水平不高。”杨朝合认为，《意见》制定了十四五期间的量化指标，以改革创新为根本动力，统筹发展和安全，大力发展化工新材料和精细化学品，加快产业数字化转型，提高本质安全和清洁生产水平，加快推进行业改造提升。

“淡化石油的能源属性，强化石油的材料原料属性，降油增化、降耗增材，这是我国能源结构调整的重要组成部分，对提高我国能源战略安全具有重要意义。”杨朝合表示，绿色发展、低碳发展的前提是新技术、新产品的进步和创新，为此，《意见》加强了保障措施，为新技术转化、首台（套）装备、首批次材料示范应用奠定基础。

杨朝合表示，石油化工行业发展模式从“规模扩张”向“专精特新”的市场细分需求转化，将为行业带来更多的发展机会，但技术和产品创新成为制约因素，需要进一步完善协调政产学研融关系。要调动政产学研各方主动性和积极性，保障各方协调沟通，解决知识产权、技术保供难题，充分发挥各方功能，推动高质量发展。

“实现石化化工行业高质量发展，要求技术创新和制定配套政策。”杨朝合指出，产品供给符合市场需求，实现绿色化工过程，保障生产过程安全，是实现高质量发展的重要标志。

《“十四五”国家安全生产规划》指出，“十三五”时期，全国安全生产水平稳步提高，事故总量、较大事故、重特大事故持续下降。“保障石化化工行业安全发展，要求技术安全、管理安全和文化安全。”杨朝合强调，要加强宣传教育，提高生产过程中工人的安全意识，确保生产过程的安全可控。

(责编：杨曦、吕骞)