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银保监会：持续加大交通物流行业金融支持力度

2022年04月19日09:47 | 来源：人民网
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人民网北京4月19日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会要求银保监会系统坚决落实全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议要求，持续加大交通物流行业金融支持力度，千方百计为中小企业等市场主体纾困解难。

具体来看，一是统筹疫情防控和经济社会发展，把物流保通保畅放在全局工作的重要位置，努力推动经济高质量发展。

二是持续加大交通物流行业金融支持力度。指导金融机构按照市场化法治化原则，合理增加对受疫情影响较大的交通运输、仓储物流和邮政快递等行业金融供给，运用好专项再贷款资金，促进降低融资成本。

三是多措并举保持产业链供应链安全稳定。聚焦重点领域、重点环节，主动加强服务对接和信息共享，努力保障重点企业稳定生产和重点产业链运转顺畅。

四是千方百计为中小企业等市场主体纾困解难。推动落实帮扶中小企业稳岗扩岗、融资促进的金融惠企措施。对受疫情影响暂时出现生产经营困难但发展前景良好的中小企业，合理加强融资支持和保险保障，帮助停工企业加快复工复产。

五是全力以赴支持民生服务保障。优化受疫情影响的困难群众和货车司机等灵活就业主体金融服务，要急群众之所急，帮群众之所需，解群众之所困，开辟绿色通道，提供灵活便捷高效的金融服务。

六是处理好稳增长和防风险的关系。强化金融风险监测预警，及时处置各类隐患，坚决维护金融市场平稳健康发展，守住不发生系统性风险的底线。

(责编：罗知之、吕骞)

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