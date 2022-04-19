两部门：社会资本是全面推进乡村振兴的重要支撑力量
人民网北京4月19日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，日前，农业农村部办公厅、国家乡村振兴局综合司联合印发《社会资本投资农业农村指引（2022年）》（以下简称《指引》）。《指引》明确，社会资本是全面推进乡村振兴的重要支撑力量，需要加大政策引导撬动力度，扩大农业农村有效投资。
《指引》旨在引导地方农业农村部门结合本地实际，充分发挥财政政策、产业政策引导撬动作用，营造良好营商环境，规范社会资本投资行为，引导好、保护好、发挥好社会资本投资农业农村的积极性、主动性，推动社会资本更好发挥服务全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的作用。
《指引》明确，社会资本投资农业农村应当尊重农民主体地位，充分尊重农民意愿；应当遵循市场规律，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用；应当坚持开拓创新，发挥社会资本市场化、专业化优势，加快投融资模式创新应用；应当稳妥有序投入亟需支持的农业农村领域，不超越发展阶段搞大融资、大开发、大建设。
《指引》提出，鼓励社会资本投入现代种养业、现代种业、乡村富民产业、农产品加工流通业、乡村新型服务业、农业农村绿色发展、农业科技创新、农业农村人才培养、农业农村基础设施建设、数字乡村和智慧农业建设、农业创业创新、农村人居环境整治、农业对外合作等重点产业和领域。鼓励地方根据各地农业农村实际发展情况，因地制宜创新投融资模式，推动资源整合、投资结构优化、投资效能提升。鼓励社会资本探索通过全产业链开发、区域整体开发、政府和社会资本合作、设立乡村振兴投资基金、建立紧密合作的利益共赢机制等模式，稳妥有序投入乡村振兴。
《指引》要求，各级农业农村部门、乡村振兴部门要把引导社会资本投资农业农村作为重要任务，协调各有关部门立足职能、密切配合、形成合力。加强对社会资本投资农业农村成功经验和案例的总结，推介一批典型模式，宣传社会资本投资建设成果，营造社会资本投资农业农村的良好氛围。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 银保监会：持续加大交通物流行业金融支持力度
- 人民网北京4月19日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会要求银保监会系统坚决落实全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议要求，持续加大交通物流行业金融支持力度，千方百计为中小企业等市场主体纾困解难。 具体来看，一是统筹疫情防控和经济社会发展，把物流保通保畅放在全局工作的重要位置，努力推动经济高质量发展。…
相关新闻
- 评论
- 关注