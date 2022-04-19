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市场监管总局公布一批抽检不合格食品 涉及白酒、方便食品等

2022年04月19日09:46 | 来源：人民网
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人民网北京4月19日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，日前，市场监管总局公布了一批食品抽检不合格情况，涉及酒类、淀粉及淀粉制品、方便食品、水果制品、水产制品和调味品等6大类食品。

据了解， 近期，市场监管总局组织食品安全监督抽检，抽取粮食加工品、食用农产品、食糖、茶叶及相关制品、乳制品、饮料、酒类、糕点、炒货食品及坚果制品、饼干、淀粉及淀粉制品、方便食品、薯类和膨化食品、豆制品、蜂产品、罐头、蔬菜制品、水果制品、肉制品、水产制品、调味品、冷冻饮品、速冻食品、糖果制品、婴幼儿配方食品、特殊膳食食品和食用油、油脂及其制品等27大类食品549批次样品，检出其中酒类、淀粉及淀粉制品、方便食品、水果制品、水产制品和调味品等6大类食品10批次样品不合格。

据市场监管总局相关负责人介绍，此次抽检不合格产品中发现的主要问题是，有机污染物污染、微生物污染、食品添加剂超范围超限量使用、食品添加剂与标签标示值不符、质量指标与标签标示值不符等。

对抽检发现的不合格食品，市场监管总局已责成北京、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、广东、四川、新疆等省级市场监管部门立即组织开展核查处置，查清产品流向，督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险；对违法违规行为，依法从严处理。

同时，市场监管总局还将监督抽检不合格食品具体情况进行了通告，涉及天猫商城、淘宝、京东等网店，以及沃尔玛等线下实体店。

(责编：杨曦、吕骞)

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