市场监管总局公布一批抽检不合格食品 涉及白酒、方便食品等
2022年04月19日09:46 | 来源：人民网
小字号
人民网北京4月19日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，日前，市场监管总局公布了一批食品抽检不合格情况，涉及酒类、淀粉及淀粉制品、方便食品、水果制品、水产制品和调味品等6大类食品。
据了解， 近期，市场监管总局组织食品安全监督抽检，抽取粮食加工品、食用农产品、食糖、茶叶及相关制品、乳制品、饮料、酒类、糕点、炒货食品及坚果制品、饼干、淀粉及淀粉制品、方便食品、薯类和膨化食品、豆制品、蜂产品、罐头、蔬菜制品、水果制品、肉制品、水产制品、调味品、冷冻饮品、速冻食品、糖果制品、婴幼儿配方食品、特殊膳食食品和食用油、油脂及其制品等27大类食品549批次样品，检出其中酒类、淀粉及淀粉制品、方便食品、水果制品、水产制品和调味品等6大类食品10批次样品不合格。
据市场监管总局相关负责人介绍，此次抽检不合格产品中发现的主要问题是，有机污染物污染、微生物污染、食品添加剂超范围超限量使用、食品添加剂与标签标示值不符、质量指标与标签标示值不符等。
对抽检发现的不合格食品，市场监管总局已责成北京、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、广东、四川、新疆等省级市场监管部门立即组织开展核查处置，查清产品流向，督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险；对违法违规行为，依法从严处理。
同时，市场监管总局还将监督抽检不合格食品具体情况进行了通告，涉及天猫商城、淘宝、京东等网店，以及沃尔玛等线下实体店。
(责编：杨曦、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 11项举措加强水路运输保通保畅 确保粮食、能源等重点物资运输稳定畅通
- 人民网北京4月19日电 （记者乔雪峰）近日，交通运输部印发通知，就加强水路运输保通保畅作出部署，制定实施11项举措，统筹做好水路运输安全生产、疫情防控和保通保畅工作，全力保障粮食、能源、化肥等重点物资和集装箱水路运输稳定畅通，切实维护人民群众正常生产生活秩序。 交通运输部相关负责人表示，各地特别是长三角三省一市交通运输主管部门逐条对照国务院文件要求立即开展自查自纠，会同相关部门、港航企业对辖区航道船闸的防疫检查点设置和港口、航道运行情况自查自纠，并及时对外公布经批准确需保留的防疫检查点信息，确保港口航道畅通。…
相关新闻
- 评论
- 关注