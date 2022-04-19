人民网北京4月19日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况。会上，交通运输部公路局局长吴春耕表示，交通运输部认真贯彻落实《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于切实做好货运物流保通保畅工作的通知》精神，按照“一断三不断”的要求，来统筹做好公路、水路运输的安全生产、疫情防控和保通保畅有关工作，全力以赴保障粮食、能源、化肥等一些重点物资和集装箱水路运输的稳定畅通。全力以赴保障上海港平稳有序的运行。

对于上海港保畅通的问题，交通运输部采取了五方面工作。

一是迅速部署落实，并于4月12日印发通知，就保障港口畅通有序，保持内河航道顺畅，保障国际海运物流供应链畅通等提出了11项措施。

二是立即开展自查自纠，督促地方特别是长三角三省一市的省级交通运输主管部门，严格按照国务院的文件要求来开展自查自纠，全面清查不合理、不合规设置的防疫检查点，仅批准保留的五个防疫检查点，个别港口航道船闸关停已经全部治理到位。

三是全力保障上海港的畅通运行，上海港提前安排了2.5万名工作人员进入港区实行全封闭式管理，交通运输部也成立了工作专班，与长三角的三省一市交通运输主管部门，重点港航企业建立了每天调度的机制。

四是全力保障国际海运物流供应链畅通，引导主要班轮公司优化航线运力投放，全力做好我国主要的外贸集装箱航线的运力保障。

五是及时协调解决有关问题。“我们有一个12328的交通运输服务监督电话，地方及时受理，港口航道通行、港口集疏运车辆通行不畅等有关问题及时协调处理。”吴春耕说。

他还提出，截止到目前，上海港船舶在港、在泊时间有所改善，根据船舶自动识别系统，也就是AIS大数据的分析，2022年4月11至17日以来，上海港船舶靠港靠泊的接卸运输比较正常，国际集装箱船舶在港时间、在泊时间较今年1至2月份有所改善，综合运输服务的效率和装卸作业效率都有所提升。上周上海港的远洋国际集装箱船舶平均在港时间2.02天，较2022年的1至2月份降低了1.9%。较去年同期降低了43.9%。平均在泊时间0.99天，较1至2月份降低了11.6%，较去年同期上升了2%。

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