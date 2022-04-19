人民网北京4月19日电 （记者栗翘楚）筛选、蒸煮、油炸、包装，一箱箱油炸蚕豆被整整齐齐地码放在仓库内，即将销往日本。近日，山东省乳山市金果食品股份有限公司生产车间内，工人们紧张有序地忙碌着，凭借威海海关签发的RCEP原产地证书，企业出口货物在日本通关时可享受关税减让近3个百分点。

“订单快接不过来了。”该公司外贸负责人介绍，“RCEP生效后，关税减让使得我们产品的价格优势得到充分释放，来了很多新订单，仅一季度我们对日出口就增长了20%。”

日前，海关发布统计数据显示，今年一季度，我国对RCEP其他14个成员国进出口2.86万亿元，同比增长6.9%，其中，与日本、韩国进出口占我国与RCEP贸易伙伴进出口规模比重均为20%。

“韩国一直是我们公司的主要进口消费国之一，通过RCEP累积规则，更多含有RCEP成员国进口成分的产品可以获得RCEP原产地资格，在RCEP关税减让等政策利好的助推下，预计公司2022年对韩国出口额将同比增长20%。”广州宝茜化妆品有限公司原产地申报员李女士说。

广州海关关员前往化妆品生产企业调研进口原料使用情况。关悦摄

中国国际经济交流中心副理事长王一鸣表示，RCEP既能满足区域内发达经济体高标准规则的要求，又能满足发展中经济体开放包容共享的发展要求，并推动区域经济一体化向纵深发展，将为成员国经济发展创造重大发展机遇。

据了解，RCEP在货物贸易领域的一大亮点是原产地累积规则。在这个规则下，RCEP成员国的企业在生产过程中所使用的其他成员国的原产材料，都可以被看作本地的原材料。

原产地证书是在进口国享受优惠关税待遇的凭证，因此也被很多企业视为降低进出口贸易成本的“纸黄金”，更是企业增强产品国际竞争力的有力工具。

商务部研究院副院长崔卫杰表示，随着RCEP实施的深入，将进一步加快推动规则、规制、管理和标准等制度型开放，推动我国由过去低成本要素红利为主，向高水平制度型红利和高质量要素红利转变。

据海关数据显示，RCEP实施首季度以来，我国出口企业申领RCEP原产地证书和开具原产地声明10.9万份、货值371.3亿元，可享受进口国关税减让2.5亿元。

武汉海关关员在外贸企业调研RCEP享惠情况 。武关宣摄

据武汉海关数据显示，一季度，湖北省共502家进出口企业享受到协定优惠，享惠货值达3亿元。

“在武汉海关的指导下，我们获得了经核准出口商的资质，可以自主出具原产地声明享受关税优惠，通关效率更高，对于进一步拓展RCEP市场更为有利。”美尔雅服饰有限公司外贸负责人说。

随着RCEP的正式生效，新的制度红利正进一步密切中国与东盟经贸往来。海关数据显示，一季度我国与东盟进出口规模占与RCEP贸易伙伴外贸规模的47.2%，占比接近一半。

近日，一辆满载三峡阳菊的大卡车，从重庆市云阳县红狮镇芸山农业加工厂驶出……这590件三峡阳菊将通过陆海新通道运输，最终海运至RCEP成员国新加坡。据重庆市贸促会和重庆海关发布的数据显示，RCEP生效100天来，已为重庆企业办理了RCEP证书近300份，货值超20720万美元。

“中国正在建设西部陆海新通道，打造与东南亚经贸合作的大通道，海南自贸港、北部湾港将形成面向东南亚的组合港群，成为中国与东南亚双向经贸往来的枢纽。中国将以RCEP生效为契机，与成员国探索建立开放包容共享的区域经济一体化合作机制，共享发展机遇和发展成果。”王一鸣说。

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