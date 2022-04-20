人民网北京4月20日电 （记者王连香）据中国铁路北京局消息，为保障京津冀地区春耕需求，中国铁路北京局全力抢装抢卸春耕化肥，满足生产企业运输需求，保障农户有肥下田。

化肥装车物流基地。中国铁路北京局供图

据中国铁路北京局相关负责人介绍，石家庄货运中心成立了春耕物资铁路运输管理协调小组，在各营业厅开设了春耕物资铁路运输热线，并在互联网进行公布，方便客户开展业务咨询，打通客户需求申报渠道。建立了“一企一策”春耕物资铁路运输档案，全面掌握企业库存、销售和运输需求。派专职客户代表根据各企业不同需求，制订春耕物资外运计划及方案，实现优先请车、优先承运、优先装车、优先挂运“四优先”。

化肥装车。中国铁路北京局供图

同时，为进一步提高作业效率，实现农资运输快装快运，该中心积极发挥铁路专用线优势，完善化肥装车物流基地功能，打造铁路货运工作人员与企业生产人员同地点、同班次、同作业“无缝衔接”的合署办公模式，推行企业自动化生产线产品随生产、随装车、随发运的全程服务，不仅简化了沟通环节，更为企业客户大大节约了运输成本。

化肥装车。中国铁路北京局供图

此外，石家庄货运中心还建立了路企24小时联动机制，在晋州、衡水、邯郸、邢台、隆尧等化肥到达量较大的货运营业网点建立铁路货场“卸车、在途、装车”三点“一体化”预警机制，帮助协调化肥生产企业和发运企业做好沟通，在装车端确保每日根据卸车能力精准均衡发货，在卸车端提前安排好卸车劳力和机具，防止出现集中到达、卸车积压等情况。同时，为防止降雨造成袋装化肥湿损，在及时掌握货物发到情况外，还预留出充足仓储空间，准备充足的防湿篷布和塑料布，确保化肥安全完好到达农民手中。

化肥装车。中国铁路北京局供图

据统计，4月份以来，北京局发往哈尔滨、吉林、沈阳、山东、江西、湖北、上海以及京津冀区域的春耕化肥共计1527车，9.16万吨；到卸化肥4004车、25.2万吨。

(责编：杨虞波罗、吕骞)