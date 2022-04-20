人民网记者 车柯蒙

减税降费，是顶住经济下行压力、促进经济平稳健康运行的关键之举，是助力企业应对疫情冲击、促进生产生活稳步复苏的有效保障，是应对困难挑战、复杂多变国际环境的重要抓手，在经济发展中发挥了非常重要的作用。

今年的政府工作报告提出，实施新的组合式税费支持政策，全年退税减税约2.5万亿元。其中，主要措施是留抵退税，规模约1.5万亿元。

留抵退税就是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人。今年，实施大规模增值税留抵退税相当于为市场主体新增约1.5万亿元现金流，有助于帮助企业在生产经营中轻装上阵。

记者从国家税务总局了解到，4月1日至15日，已有4202亿元留抵退税款退到52.7万户纳税人的账户。分企业规模看，小微企业是受益主体，已获得退税的纳税人中，小微企业51万户，占比96.8%，涉及退税金额2422亿元，占比57.6%；大中型企业1.7万户，占比3.2%，涉及退税金额1780亿元，占比42.4%。

近三成的留抵税款落入企业“口袋”，为小微企业纾困解难，更为市场主体发展注入信心。

在青岛，一家对外集中供热的企业为近9万户居民和118户企事业单位提供供热服务。随着供暖季结束，企业无法继续享受政府提供的供热补贴，日常经营又面临煤炭等原材料价格持续上升和老旧设备升级导致成本和资金压力，经营遭遇困难，亟需资金支持。得知这一情况后，青岛市南区税务局主动登门，辅导企业进行留抵退税申报，让企业在4月当期就享受到了近1400万元的留抵退税红利。

税务部门上门辅导市场主体申报留抵退税。受访者供图

“税务部门主动上门，手把手辅导我们申报，让我们第一时间享受到了政策红利，极大缓解资金上面的燃眉之急，真是一场及时雨。”公司财务负责人梅超说。

在宁波，一家主营仪器仪表制造加工的微型企业，受疫情影响公司生产一度陷入停滞状态，资金链压力非常大。“大规模留抵退税政策的实施，给企业注入了一针‘强心剂’。”公司财务负责人周女士表示，“经过税务部门的辅导，34万元留抵退税很快到账，为我们渡过难关注入了资金‘活水’。”

在广东省江门市，一家以运营货运码头为主的企业运输业务受到疫情冲击较大，企业资金链运转面临巨大压力。大规模留抵退税政策实施后，当地税务部门第一时间梳理企业情况，通过远程帮办、线上指导等方式辅导企业顺利取得900多万元的留抵退税款。该公司负责人表示，这场税惠“及时雨”对缓解疫情影响，维持港口运转，保障海上运力提供了充足的资金预算。

全国政协常委、中国税务学会副会长张连起对人民网记者表示，在当前我国经济整体上呈现需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力叠加态势的情况下，让退税资金“活水”直达企业，减退的是税费，增加的是信心，有效帮助了企业顶住经济下行压力，稳定宏观经济大盘。

山东财经大学教授潘明星表示，小微企业数量多、分布广，是就业的主渠道、发展的生力军。近年来，党中央、国务院部署实施减税降费，小微企业一直是重点支持对象。大规模增值税留抵退税凸显了扶持小微企业这一鲜明导向，是雪中送炭的温暖之举。

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