4月贷款市场报价利率维持不变：1年期3.7% 5年期以上4.6%
2022年04月20日10:06 | 来源：人民网
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人民网北京4月20日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2022年4月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.6%，连续三个月维持不变。
上周，人民银行等量续做1500亿元中期借贷便利（MLF），中标利率保持不变。业内认为，在MLF操作利率未变的背景下，本月1年期和5年期以上LPR报价保持不变，符合市场预期。
“LPR报价虽未变，但金融持续向实体经济合理让利，降低综合融资成本。4月15日，人民银行发布降准公告，有助于加大信贷投放力度，从‘量’上加大金融供给力度。今年3月，新发放的企业贷款利率为4.37%，比上年12月低8个基点，从‘价’上为实体经济纾困。预计今后贷款利率将继续保持稳中回落态势，支持受疫情严重影响行业和中小微企业、个体工商户等渡过难关，稳住经济基本盘。”民生银行首席研究员温彬在接受采访时表示。
(责编：罗知之、吕骞)
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