人民网北京4月20日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局发布了《2021年全国特种设备安全状况的通告》（以下简称《通告》）。《通告》显示，在2021年，我国万台特种设备死亡人数为0.08，全年未发生重特大事故，特种设备安全形势总体平稳。

《通告》显示，截至2021年年底，全国特种设备总量达1816.23万台。其中：锅炉34.71万台、压力容器469.49万台、电梯879.98万台、起重机械273.02万台、客运索道1114条、大型游乐设施2.52万台（套）、场（厂）内专用机动车辆156.40万台。另有：气瓶2.02亿只、压力管道75.75万公里。

在特种设备生产和充装单位及作业人员方面，《通告》发布数据显示，截至2021年年底，全国共有特种设备生产（含设计、制造、安装、改造、修理）和充装单位75134家，持有许可证76141张，其中：设计单位2742家，持有许可证2747张；制造单位16278家，持有许可证16783张；安装改造修理单位29061家，持有许可证29097张；移动式压力容器及气瓶充装单位27053家，持有许可证27514张。

在风险排查方面，《通告》发布数据显示，2021年全国市场监管系统出动人员262.92万人次，检查特种设备生产和使用单位116.5万家，检查特种设备344.5万台（套），下发特种设备安全监察指令书16.28万份，责令停产停业1749家，封停设备24225台（套）。特种设备检验机构对129.97万台特种设备及部件的制造过程进行了监督检验，发现并督促企业处理缺陷隐患1.35万个。对214.40万台特种设备安装、改造、修理过程进行了监督检验，发现并督促企业处理缺陷隐患55.05万个。对1076.62万台在用特种设备进行了定期检验，发现并督促使用单位处理缺陷隐患211.78万个。

在特种设备安全状况方面，《通告》数据显示，2021年，全国共发生特种设备事故和相关事故110起，死亡99人，与2020年相比，事故数量增加3起、增幅2.80%，死亡人数减少7人、降幅6.60%。万台特种设备死亡人数为0.08。全年未发生重特大事故，特种设备安全形势总体平稳。

在全年发生的特种设备事故中，按行业划分，发生在制造业47起，占42.73%；发生在交通运输、仓储和邮政业13起，占11.82%；发生在租赁和商务服务业11起，占10%；发生在房地产业10起，占9.09%；发生在建筑业9起，占8.18%；发生在科学研究和技术服务业6起，占5.45%；发生在居民服务、修理和其他服务业5起，占4.54%；发生在批发和零售业4起，占3.64%；发生在电力、热力、燃气及水生产和供应业3起，占2.73%；发生在水利、环境和公共设施管理业1起，占0.91%；发生在金融业1起，占0.91%。

图为2021年特种设备事故行业分布占比情况。来源：市场监管总局。

《通告》还显示，在所有事故中，场（厂）内专用机动车辆、起重机械和电梯事故占比较大，占事故总起数的85.5%、死亡总人数的81.8%。

图为2021年特种设备事故起数及占比情况。来源：市场监管总局

图为2021年特种设备事故死亡人数及占比情况。来源：市场监管总局

据《通告》分析截止2021年底结案的56起特种设备事故得出事故原因主要分三类：一是因使用、管理不当发生事故，约占82.14%。违章作业仍是造成事故的主要原因，具体表现为作业人员违章操作、操作不当甚至无证作业，维护缺失，管理不善等。二是因设备制造、维修检修、安装拆卸以及运行过程中产生的质量安全缺陷导致的事故约占14.29%。三是其他次生原因导致的事故，约占3.57%。

(责编：杨曦、吕骞)