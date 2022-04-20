博鳌亚洲论坛2022年年会首场新闻发布会现场。（人民网记者 许维娜摄）

人民网博鳌4月20日电 （记者许维娜）4月20日至22日，博鳌亚洲论坛2022年年会在海南博鳌举行，今年年会主题为“疫情与世界：共促全球发展，构建共同未来”，年会活动采取线上线下相结合的方式进行。

今日上午，年会首场新闻发布会暨旗舰报告发布会召开，论坛秘书长李保东介绍年会有关情况并发布了年会旗舰报告《亚洲经济前景和一体化进程》和《可持续发展的亚洲与世界——绿色转型亚洲在行动》。

“为了尽可能地减少风险，我们特别缩减了今年年会的规模，尽管这样，论坛年会仍然得到了各方的高度关注和积极参与。”李保东表示，据初步统计，今年共有来自42个国家和地区的600多名线下代表，近400名线上代表，以及来自102家媒体机构的700多名记者参加年会。

李保东介绍，论坛2022年年会着眼于当今世界各国共同面临的三大问题：一是如何战胜疫情并建设疫后世界。二是如何促进世界经济稳定复苏并实现可持续发展。三是如何减少国际关系中的紧张对立并寻求合作共赢。他强调：“论坛今年年会的主题，正是回应了国际社会对上述三大问题的关切。”

李保东表示，希望通过年会的讨论，更好地把脉后疫情时代世界发展大势，呼吁国际社会加强合作，共促发展，共创未来。

此外，本届年会将举行数十场分论坛和圆桌会议，围绕上述问题分“绿色发展”“创新发展”“包容发展”“合作发展”四个板块进行深入讨论。

全球新冠疫情背景下，世界各国都高度关注疫情后经济复苏、全球化何去何从以及人类可持续发展路径等重大问题。

对此，李保东表示，从两份旗舰报告可以看出，亚洲是世界经济复苏的重要推动力。亚洲国家克服疫情冲击、多边规则失序等重重障碍，坚定推进区域经济一体化，寻求实现全方位、宽领域的合作共赢，为全球化提供新思路，为多边主义提供重要支撑。

他同时表示，亚洲国家迎难而上，在实现绿色发展、数字化转型、包容性增长上脚步不停。亚洲各国应对气候变化、落实绿色转型的实际行动和深度合作，是亚洲携手共同推动实现可持续发展、构建人类命运共同体的生动案例。

(责编：杨曦、吕骞)