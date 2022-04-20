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伊对、我爱我家等37款APP存在问题被工信部通报

2022年04月20日16:37 | 来源：人民网
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人民网北京4月20日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，依据《个人信息保护法》《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，工业和信息化部近期组织第三方检测机构对移动互联网应用程序（APP）进行检查。截至目前，尚有37款APP未完成整改，“伊对”“我爱我家”等APP在列。

工业和信息化部要求，上述APP应在4月26日前完成整改落实工作。逾期不整改的将依法依规组织开展相关处置工作。

图片来源：工业和信息化部信息通信管理局

(责编：申佳平、吕骞)

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