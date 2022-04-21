人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

冬小麦一、二类苗占比88.8%，比越冬前提升49.5个百分点

河北科技壮苗效果明显

本报记者  徐运平  邵玉姿
2022年04月21日05:16 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　走进河北省石家庄市藁城区南孟镇，一望无际的农田绿浪滚滚，冬小麦长势喜人。

　　“今年春节刚过，区里的农技人员就到麦田里开展苗情墒情调查，并提出了管护建议。”丰可得农机种植专业合作社负责人刘和宾说，“眼下，地里大部分麦苗都已转化成一类苗，只要管护好，肯定能丰收！”

　　受去年秋汛影响，河北省播种的3350万亩冬小麦中，约有2500万亩晚播。为抓好冬小麦苗情促弱转壮，河北省启动了冬小麦“科技壮苗”专项行动，在抓细抓实各项防疫举措的基础上，动员全省农业科技力量，因地因苗施策，多措并举保障春耕生产。

　　年初，河北省各地农技人员分赴田间地头，开展大面积越冬期苗情墒情调查，制定了针对不同类型麦田的管护措施。“在分类管理的基础上，还根据具体苗情实行动态管理，并进行在线指导，助力麦苗及时转壮、夏粮丰产丰收。”藁城区农技中心副主任李建波说。截至目前，河北省已组织1.6万名农技骨干、1000多名农业科技专家、4.5万名粮食生产科技专员深入田间，制定121个冬小麦技术方案，解决了343项技术难题；共录制、发布了412个技术视频或课件。

　　在邯郸市大名县西李二庄村的麦田里，几架植保无人机在田间开展喷洒农药作业。“我家600多亩麦田，以前人工喷洒需要个把月，现在无人机作业一天就能完成。”种粮大户裴国亮说。

　　“统筹抓好疫情防控和春耕生产，组织志愿者深入田间地头帮扶，组织农民合作社、社会化服务组织提供代耕代种和病虫害统防统治服务，确保不误农时。”邯郸市农业农村局局长白长俊说。

　　截至目前，河北省冬小麦一、二类苗占比88.8%，比越冬前提升49.5个百分点，科技壮苗效果明显，冬小麦生产形势明显好于预期。

　　“为确保夏粮丰产丰收，河北省千方百计扩大春播粮食作物种植面积，预计今年春播粮食作物种植面积将达2605万亩。”河北省农业农村厅相关负责人介绍，目前河北省完成春播粮食作物种植面积90.4万亩，其中春播夏收粮食作物已播种结束，播种面积69.56万亩，比上年增加12.86万亩。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月21日 01 版）
(责编：牛镛、袁勃)

分享让更多人看到

推荐阅读
博鳌亚洲论坛发布旗舰报告：预计今年亚洲经济增速为4.8%
　　人民网博鳌4月20日电 （记者许维娜）博鳌亚洲论坛2022年年会于今日启幕。在首场发布会上，年会发布旗舰报告《亚洲经济前景及一体化进程2022年度报告》（以下简称《报告》）显示，2021年亚洲在全球疫情下实现了率先复苏，仍然是全球经济增长的重要引擎。…
民航局发布“3·21”东航MU5735航空器飞行事故调查初步报告
　　人民网北京4月20日电 （记者乔雪峰）4月20日，记者从民航局获悉，目前《“3·21”东航MU5735航空器飞行事故调查初步报告》已完成，报告主要包括飞行经过、机组机务人员、适航维修、残骸分布等事实信息。 根据《国际民用航空公约》规定，在事故之日起30天内，调查组织国须向国际民航组织和参与调查国发送调查初步报告，其内容通常为当前所获取的事实信息，不包括事故原因分析及结论。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部