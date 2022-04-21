本报记者 徐运平 邵玉姿

走进河北省石家庄市藁城区南孟镇，一望无际的农田绿浪滚滚，冬小麦长势喜人。

“今年春节刚过，区里的农技人员就到麦田里开展苗情墒情调查，并提出了管护建议。”丰可得农机种植专业合作社负责人刘和宾说，“眼下，地里大部分麦苗都已转化成一类苗，只要管护好，肯定能丰收！”

受去年秋汛影响，河北省播种的3350万亩冬小麦中，约有2500万亩晚播。为抓好冬小麦苗情促弱转壮，河北省启动了冬小麦“科技壮苗”专项行动，在抓细抓实各项防疫举措的基础上，动员全省农业科技力量，因地因苗施策，多措并举保障春耕生产。

年初，河北省各地农技人员分赴田间地头，开展大面积越冬期苗情墒情调查，制定了针对不同类型麦田的管护措施。“在分类管理的基础上，还根据具体苗情实行动态管理，并进行在线指导，助力麦苗及时转壮、夏粮丰产丰收。”藁城区农技中心副主任李建波说。截至目前，河北省已组织1.6万名农技骨干、1000多名农业科技专家、4.5万名粮食生产科技专员深入田间，制定121个冬小麦技术方案，解决了343项技术难题；共录制、发布了412个技术视频或课件。

在邯郸市大名县西李二庄村的麦田里，几架植保无人机在田间开展喷洒农药作业。“我家600多亩麦田，以前人工喷洒需要个把月，现在无人机作业一天就能完成。”种粮大户裴国亮说。

“统筹抓好疫情防控和春耕生产，组织志愿者深入田间地头帮扶，组织农民合作社、社会化服务组织提供代耕代种和病虫害统防统治服务，确保不误农时。”邯郸市农业农村局局长白长俊说。

截至目前，河北省冬小麦一、二类苗占比88.8%，比越冬前提升49.5个百分点，科技壮苗效果明显，冬小麦生产形势明显好于预期。

“为确保夏粮丰产丰收，河北省千方百计扩大春播粮食作物种植面积，预计今年春播粮食作物种植面积将达2605万亩。”河北省农业农村厅相关负责人介绍，目前河北省完成春播粮食作物种植面积90.4万亩，其中春播夏收粮食作物已播种结束，播种面积69.56万亩，比上年增加12.86万亩。

《 人民日报 》（ 2022年04月21日 01 版）

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