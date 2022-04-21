一季度全国财政收入同比增长8.6%（新数据 新看点）
2022年04月21日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京4月20日电 （记者曲哲涵）财政部今日公布2022年一季度财政收支情况。一季度，全国一般公共预算收入62037亿元，同比增长8.6%；全国一般公共预算支出63587亿元，同比增长8.3%。
收入方面，一季度，中央一般公共预算收入28949亿元，同比增长7.6%；地方一般公共预算本级收入33088亿元，同比增长9.5%。全国税收收入52452亿元，同比增长7.7%；非税收入9585亿元，同比增长14.2%。
支出方面，一季度，中央一般公共预算本级支出6804亿元，同比增长4.5%；地方一般公共预算支出56783亿元，同比增长8.8%。科学技术、教育、社会保障和就业、卫生健康等重点领域支出得到有力保障。
《 人民日报 》（ 2022年04月21日 01 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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