本报北京4月20日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：一季度全国新增发电装机容量3175万千瓦，比上年同期多投产824万千瓦。其中，水电343万千瓦、火电581万千瓦、风电790万千瓦、太阳能发电1321万千瓦。截至3月底，全国发电装机容量约24亿千瓦，同比增长7.8%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.4%；太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦，同比增长22.9%。

一季度电力生产保持增长，规模以上工业发电量19922亿千瓦时，同比增长3.1%。中国电力企业联合会有关负责人介绍，3月份，火电发电量同比下降，可再生能源发电量较快增长。其中，水电增长19.8%，比1—2月份加快11.6个百分点；风电增长23.8%，1—2月份为下降7.6%；太阳能发电增长16.8%，比1—2月份加快10.3个百分点。

发电设备利用小时情况方面，一季度全国发电设备累计平均利用899小时，比上年同期减少18小时。其中，核电1847小时，比上年同期增加30小时；风电555小时，比上年同期减少65小时。

电力投资完成情况方面，一季度全国主要发电企业电源工程完成投资814亿元，同比增长2.5%。其中，太阳能发电188亿元，同比增长181%。电网工程完成投资621亿元，同比增长15.1%。

《 人民日报 》（ 2022年04月21日 02 版）

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