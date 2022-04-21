据新华社电 （记者李晓玲）由深圳华大生命科学研究院主导，多国科研团队共同参与的首个非人灵长类动物（猕猴）全身器官细胞图谱日前在国际学术期刊《自然》发布。这是全球首个非人灵长类动物的全身器官细胞图谱。

“这个图谱就像一张‘地图’，有了它就相当于有了一个探索生命细胞分辨率的高精度仪器，可以‘看到’每个器官都有哪些细胞，还可以精细到每个细胞里具体的分子特征及其与其他细胞的互动关系。”论文第一作者、深圳华大生命科学研究院韩磊博士介绍说，这为我们更好地认识生命的基本结构，探究疾病和细胞的关系打下了基础，也为有关疾病的精准治疗提供了新的方向。

据了解，研究团队基于深圳华大智造科技股份有限公司自主研发的单细胞建库和测序平台，对成年猕猴全身45个器官的约114万个细胞进行了单细胞测序分析，将其分成了113种主要细胞类型和463种细胞亚类，并搭建了非人灵长类动物百万单细胞交互式资源网站。

论文共同通讯作者之一、深圳华大生命科学研究院院长徐讯告诉记者，这一研究成果将被用于物种进化、人类疾病以及药物评价和筛选等相关研究，为生物医学的发展提供基础性的资源和工具，助力疾病诊疗与靶向药物开发，为人类更好地探究生命的进化提供可能。

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