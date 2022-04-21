金观平

原标题：加快金融纾困政策落地见效

在上周公布全面降准消息后，4月18日，中国人民银行、国家外汇管理局印发《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》，从支持受困主体纾困、畅通国民经济循环、促进外贸出口发展3个方面，提出了加强金融服务、加大支持实体经济力度的23条政策举措。

当前，受疫情冲击和国内外因素叠加影响，我国经济发展面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力加大。从今年一季度数据看，我国经济开局平稳，总体运行在合理区间。但需要看到的是，疫情防控和经济社会发展出现了新情况新变化，宏观经济运行面临新困难新挑战。在此背景下，金融支持政策须尽早落地，助力疫情防控和经济社会发展。

金融纾困政策措施直面当前个人、企业和行业面临的“痛点”，既有力度，又有温度。其力度体现在总量上，全面降准释放的5300亿元低成本资金，加上全年央行将上缴11000多亿元结存利润，将与其他货币政策操作相互配合，有力保持流动性合理充裕，支持实体经济。其温度体现在对受困主体的呵护上，如对受困人群的房贷等贷款，明确将灵活采取合理延后还款时间、延长贷款期限、延迟还本等方式调整还款计划予以支持；针对出租车司机、网店店主、货车司机等灵活就业主体，明确要加大对其经营性贷款支持力度，帮助他们渡过难关。

总体来看，这23条措施既有前期政策的延续，又有针对当前面临的新问题出台的新政策。既有总量上的资金支持，又有针对重点领域和薄弱环节的政策安排，充分发挥了货币政策总量和结构的双重功能，保证了金融支持政策的连续性、精准性。这些措施的出台，将持续巩固和加大金融支持实体经济的力度，稳定市场预期，增强发展信心。

23条金融支持政策出手快，接下来更需要尽快明确实施细则，确保政策早落地早见效，让个人和企业有实实在在的获得感。这也对金融机构提出了更高的要求。金融机构应主动跟进和了解受困人群的需求，有效服务受疫情影响较大行业，为货运物流、仓储、电商等企业开辟金融“绿色通道”。同时，要为出租车司机、网店店主、货车司机等群体提供更多差异化的金融服务和产品，帮助其降低偿债压力，解决他们的燃眉之急。通过更有温度的金融服务，支持他们在特殊时期为畅通物流和供应链更好地发挥带动效应和集群效应。以更有力的金融支持力度，疏通堵点、解决难点，扎实推动各项政策精准落地，及早释放政策红利，全力支持受疫情影响严重的地区和行业企业纾困解难。

(责编：罗知之、陈键)