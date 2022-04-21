吉蕾蕾

原标题：农业农村经济保持平稳发展

今年一季度，农业农村经济保持平稳发展势头，全国“菜篮子”产品生产总量充足，春耕生产开局良好，农产品加工业稳中向好。3月份农业产业化国家重点龙头企业PMI指数为50.3%，比同期制造业高0.8个百分点。一季度全国农副食品加工业增加值同比增长6.4%。

春管春播总体顺利

谷雨前后，农事活动渐多，春耕春播也进入关键时节。

“今年国内外形势复杂严峻，稳住粮食生产极为重要。”农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德表示，今年以来，农业农村部坚持把夺取全年粮食丰收作为首要任务。目前，冬小麦一类苗、二类苗比例87.9%，比冬前提高17.4个百分点，长势与常年基本持平，夏粮生产形势好于预期。

多地反映，疫情防控造成局部地区人员流动、农资运销和农产品流通受阻，春耕生产受到一定影响。不过，总体来看，影响是有限的。

农业农村部种植业管理司司长潘文博分析说，一方面，此轮疫情主要集中在城市，农村疫情防控总体稳定，农民在大田作业，人员不聚集，风险较小；另一方面，目前春耕备耕种子、农药、化肥下摆进度已过九成，供应量总体有保障。涉疫重点地区农业生产秩序也正逐步恢复。

“以吉林省为例，目前春耕生产即将进入高峰，前期耽误的备耕进度基本抢回来了。”潘文博说，滞留外地的农民已返乡23.1万人，种子下摆已经基本到户，化肥到户率97.6%。水稻育秧基本接近尾声，大部分地区在推进秸秆离田，有的已经开始抢播玉米。

“菜篮子”供应有保障

“目前，全国‘菜篮子’产品生产基础扎实，总量充足，完全可以满足城乡居民消费需求。”农业农村部市场与信息化司负责人陈萍介绍，4月上旬，我国在田蔬菜面积7400万亩左右，同比增加近300万亩，产量约1930万吨，同比增加100多万吨。

与此同时，生猪产能回归正常区间。据国家统计局统计，一季度末全国能繁母猪存栏4185万头，超出4100万头正常保有量。猪肉产量1561万吨，同比增加14%。

不过，当前生猪养殖还没有扭亏为盈。“受生猪生产周期长、鲜食猪肉保存时间短、市场自发调节滞后等多重因素影响，很难做到生猪生产和市场完全匹配，出现阶段性亏损也难以避免。”农业农村部畜牧兽医局局长杨振海说，在清明假期猪肉消费增加和市场调控等因素的共同作用下，近期猪肉供需有所改善，3月下旬生猪价格结束连续下跌态势，逐步趋稳回升。

杨振海表示，随着新生仔猪数高位回调、饲料成本高位回落等各种因素积聚，只要稳定支持政策、控制动物疫病、畅通流通堵点，三季度生猪养殖就有望扭亏为盈，建议广大养殖场户顺势出栏肥猪，不盲目压栏。

抓好“菜篮子”产品稳产保供意义重大。陈萍表示，农业农村部将会同有关部门促进“菜篮子”产品顺畅流通，督促各地落实货运物流保通保畅工作，将粮油、蔬菜、水果、肉蛋奶等农产品纳入常态化疫情防控重点保障物资范围，优先发放全国统一的通行证。

农民收入保持增长

在各地各部门的共同努力下，一季度农村居民人均可支配收入5778元，扣除价格因素实际增长6.3%，高于城镇居民收入增速2.1个百分点。农村外出务工劳动力总量和工资水平实现双增长。

曾衍德认为，一季度农民收入快速增长有两个因素，一是春节前农民工返乡过节带回现金，增加了工资性收入；二是农产品市场价格总体保持稳中有增，增加了家庭经营性收入。

如何稳住农民收入增加良好势头？曾衍德表示，一方面要发展乡村产业促增收，重点发展农产品加工业，并立足乡村资源，拓展农业多种功能，推进农业与旅游结合，推动农产品出村进城；另一方面，要引导农民外出务工就业，强化就业指导服务，提高农民工外出务工质量。

当前农业农村经济发展仍面临国际粮食市场价格剧烈波动、农资价格高位上涨等问题，农业农村部将持续抓好保供等重点任务，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线。

(责编：罗知之、陈键)