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警惕过度借贷营销陷阱

彭 江
2022年04月21日09:09 | 来源：中国经济网
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原标题：警惕过度借贷营销陷阱

随着个人消费信贷服务越来越方便，消费者即时支付压力大为减轻。与此同时，消费者频繁使用消费信贷，也易引发过度负债、征信受损等风险，要擦亮双眼，避免落入过度借贷营销陷阱。

应看到，市场中还存在部分金融机构过度授信、信用卡分期手续费或违约金过高、暴力催收等乱象。一些机构挖掘用户的“消费需求”后，不顾消费者综合授信额度及还款能力等实际情况，过度营销、诱导超前消费，致使消费者出现过度信贷风险。面对此类陷阱，监管部门应加大打击力度，消费者也要提高判断能力。

消费者应树立理性的消费观，坚持量入为出，合理使用信用卡、小额信贷等服务。消费者还需明白，使用消费信贷服务后，需依照合同按期偿还本金和息费，信用卡分期、信用贷款等息费未必优惠。应从正规金融机构和渠道获取信贷服务，不轻信非法网络借贷虚假宣传，远离不良校园贷、套路贷等掠夺性贷款侵害。

在消费过程中，消费者还应提高权益保护意识。认真阅读合同条款，不随意签字授权，注意保管好个人证件、账号密码等信息。不随意委托他人签订协议、授权他人办理金融业务。一旦发现侵害自身合法权益的行为，要及时选择合法途径维权。

需要注意的是，有机构诱导消费者把消费贷款用于买房、炒股等非消费领域。消费者应认识到，违规将消费信贷获取的资金流向非消费领域，终需承担相应后果，切莫“以贷养贷”“以卡养卡”，坠入陷阱。

(责编：罗知之、陈键)

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