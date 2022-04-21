曾金华

原标题：一季度财政运行总体平稳

4月20日，财政部发布统计数据显示，一季度财政运行总体平稳，全国一般公共预算收入62037亿元，同比增长8.6%；一般公共预算支出63587亿元，同比增长8.3%。

“一季度全国一般公共预算收入同比增长8.6%，受前两个月经济持续稳定恢复和工业生产者出厂价格同比上涨影响，财政收入运行总体平稳。一季度全国一般公共预算支出同比增长8.3%，民生等重点领域支出得到有力保障。”财政部有关负责人表示。

从税收收入看，一季度，全国税收收入同比增长7.7%。主要税种中，国内增值税增长3.6%，主要是工业增加值增长、工业生产者出厂价格上涨带动，同时制造业中小微企业缓税政策延续实施等因素拉低增幅。企业所得税增长9.8%，主要是工业经济稳定恢复、工业企业利润增长带动，工业企业所得税增长20.4%，同时房地产、建筑业企业所得税同比下降。进口环节税收增长21.6%，主要受国际大宗商品价格上涨和一般贸易进口持续较快增长带动。

从非税收入看，一季度，全国非税收入同比增长14.2%，主要是部分地区多渠道盘活闲置资产，以及能源资源价格上涨带动石油特别收益金专项收入、矿产资源专项收入等增加较多。

“在经济面临多重压力情况下，财政收入保持一定增速，有助于缓解全年财政收支矛盾，助力实现经济稳中有进预期目标。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红表示。

中国社科院财经战略研究院财政研究室主任何代欣认为，在疫情冲击和不确定性增大的情况下，税收增长显示出我国经济有很强发展韧性。

从财政支出看，一季度，全国一般公共预算支出同比增长8.3%，为预算的23.8%，进度比去年同期加快0.3个百分点。民生等重点领域支出得到有力保障，科学技术、教育、农林水、社会保障和就业、卫生健康支出分别增长22.4%、8.5%、8.4%、6.8%、6.2%。

作为稳增长稳投资的重要工具，专项债券坚持政策发力适当靠前。截至3月末，已发行1.25万亿元，占提前下达额度的86%，比去年增加了1.23万亿元，其中内蒙古、辽宁等11个省份已全部完成提前下达额度发行工作。

已发行的专项债券中，支持市政和产业园区基础设施4157亿元、交通基础设施2316亿元、社会事业2251亿元、保障性安居工程2016亿元、农林水利1004亿元、生态环保468亿元以及能源、城乡冷链等物流基础设施251亿元，对稳定宏观经济起到了重要作用。

“下一步，财政部将继续加强工作指导，要求各地统筹做好专项债券发行、拨付和使用工作，特别是压实主管部门和项目单位主体责任，尽快形成实物工作量，发挥好地方政府债券的推动作用。”财政部有关负责人说。

今年，我国实施新的组合式税费支持政策，规模约2.5万亿元。年初以来，已出台20多项税费支持政策，其中大规模留抵退税正在抓紧推进。4月20日，财政部、税务总局联合发布公告，明确进一步加快增值税期末留抵退税政策实施进度，尽快释放大规模增值税留抵退税政策红利，在帮扶市场主体渡难关上产生更大政策效应。

(责编：罗知之、陈键)