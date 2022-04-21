王 伟 潘世鹏

原标题：用好“博鳌”品牌 推动会展落地

满目苍翠,生机盎然，疫情下的海南琼海会展业依然忙碌。4月20日上午，博鳌亚洲论坛2022年年会如期在海南琼海博鳌拉开序幕，来自国内外的政商学者聚集到此，“共促全球发展，构建共同未来”。

自2001年成立至今，博鳌亚洲论坛从一个亚洲的区域性论坛成长为全球盛会，而会址所在地海南省琼海市也因论坛举办推动了会展经济的蓬勃发展。在以博鳌亚洲论坛为龙头的会展品牌带动下，琼海市会展经济近年来取得快速发展，会议会展配套设施比较完善。随着品牌化、专业化、市场化、国际化程度的不断加快，会展业不仅为琼海经济社会发展“添柴加火”，而且成为城市“触摸世界的窗口”。

中康西普会、博鳌母婴全球产业发展论坛、全球电竞运动领袖峰会、博鳌旅游发展论坛暨旅游产品博览会……一场场高级别的行业顶尖峰会接连举办，琼海会展成为海南多措并举激发内外“双循环”、用好国外国内两个市场、两种资源的生动案例。据了解，琼海市现有从事会展业务的企业1680多家。2021年琼海市会展业持续兴旺势头，1000人以上定期定址大型品牌会议增幅明显，占全省总量的四成以上。

“除了博鳌亚洲论坛带来的品牌效应外，琼海市专门出台了会展经济扶持政策，市里每年组织多次外出宣传推介活动，为各项会展活动举办争取到了最大的社会支持。”海南天下凤凰会展服务有限公司2018年在琼海成立以来，已连续承办了四届博鳌国际美食文化论坛，公司的会展业务能力显著增强。

为全力推动会展经济发展，琼海市2016年成立会议展览业协会，2017年成立会展局，2020年修订出台《琼海市支持会展业发展资金管理暂行办法》。琼海市2022年《政府工作报告》提出，要充分利用博鳌亚洲论坛影响力，加快建设大型会议场馆和配套设施，做好博鳌品牌影响力的转化，提升会展产业的服务水平和经济带动作用，打造独具“国际范+田园风”特色的国际会展目的地。

作为博鳌亚洲论坛核心服务商和基建投资商，中远海运连续21年为年会提供服务保障，深度参与论坛的建设和服务。近年来，公司新建博鳌亚洲论坛主题公园、提质改造博鳌亚洲论坛大酒店和国际会议中心、高标准高质量打造博鳌亚洲论坛永久会址“升级版”等，以崭新的硬件实力和软件服务为年会增光添彩，中远海运的会展品牌也借助博鳌亚洲论坛的品牌影响力得到广泛传播。

利用“博鳌”品牌，推动会展落地。在博鳌亚洲论坛的品牌效应带动下，一个以会展为核心，辐射周边数十公里，融合了旅游、购物、文化、高端医疗等产业的经济生态圈逐渐鲜明，会展基础设施建设和会展人才培养等会展业态也得到不断丰富和发展。

(责编：罗知之、陈键)