李华林

原标题：新股认购不可强买强卖

近段时间，新股破发频现，股民中签后弃购也渐渐增多。有券商急了，向投资者发出“新股中签缴款是一个股民的义务”“不得给予弃购”的硬性通知，并在新股缴款日前一日（T+1），就将投资者资金提前冻结，导致投资者弃购失败，在新股破发后遭遇亏损。

券商能否提前冻结投资者资金？投资者中签后是否应该被强制性不得弃购？一时之间引发热议。

根据上交所、中国结算发布的《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018年修订）》，投资者申购新股中签后，应履行资金交收义务，确保其资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金；投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债等网上申购。

这意味着，投资者中签后，资金账户中的资金在T+2日日终前，都有使用转出的权利。并且在连续12个月内，投资者最起码拥有两次违约不足额缴款的权利。

那么，券商在T+1日提前冻结资金是否违规？笔者认为，如果此前券商与投资者签署了中签提前冻结资金的相关协议，此举是可以的。否则，券商擅自冻结投资者资金，导致投资者失去资金处置的权利，并因此造成财产损失，无论是从法规上还是从道理上，都说不过去，有越权为投资者做主的嫌疑。

有券商解释，提前一天冻结资金是为了保证客户不违约，保护大部分投资者的权益。这样的说法显得牵强。过去有段时间，A股“打新”几乎稳赚不赔，为防止有投资者因为疏忽大意在中签后未及时扣款错失好股，一些券商推出提前冻结资金服务，帮助客户抢先一步锁定打新收益，确实起到了保护投资者利益的作用。

但随着询价新规的实施，越来越多新股破发，不少投资者因提前冻资、弃购失败而蒙受损失，曾经的贴心服务成了实实在在的“坑”，保护投资者利益已无从谈起，提前冻结资金服务也显得不合时宜。

保护投资者应该从最起码的尊重开始。当市场环境发生变化，投资者需求已有所不同时，券商服务也应该做出相应改变。面对眼下新股破发频现的情况，券商应充分尊重投资者中签后的弃购权，并在合法合规的前提下，为投资者减少损失创造便利。

有的券商做法就更加灵活。例如，有券商推出“新股中签冻结”新功能，投资者如果对于中签缴款日（T+2日）的冻结资金另有他用，可于当日15:30前撤销冻结并释放资金，以更加优化的服务，切实尊重了投资者意愿。

随着全面注册制改革稳步推进，加强投资者保护、中介机构归位尽责被放在了更加突出的位置。如何更好地保障投资者权益，想投资者之所想、忧投资者之所忧、解投资者之所难，并管好自己的“手”不越权行事，是券商将要面对的重要课题。

(责编：罗知之、陈键)