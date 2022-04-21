陈果静

原标题：结存利润直达市场主体提振经济

中国人民银行公布的最近数据显示，今年以来，人民银行加大流动性投放力度，为支持小微企业留抵退税加速落地，人民银行靠前发力加快向中央财政上缴结存利润，截至4月中旬已上缴6000亿元，主要用于留抵退税和向地方政府转移支付，相当于投放基础货币6000亿元，和全面降准0.25个百分点基本相当。4月15日，人民银行宣布全面降准0.25个百分点，将再投放长期资金约5300亿元。

中国人民银行货币政策委员会委员王一鸣在接受采访时表示，2022年以来，面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，人民银行靠前发力，多措并举，支持我国经济运行保持在合理区间。

为加大流动性投放力度，4月15日，央行决定降准0.25个百分点，释放信贷总量稳定增长的信号，推动金融机构扩大信贷投放，3月末M_2和社融增速分别较上年末上升0.7个百分点和0.3个百分点至9.7%和10.6%；引导市场利率下行0.1个至0.15个百分点，带动一季度企业贷款利率同比下降0.21个百分点至4.4%，为有统计记录以来的低点；加大结构性货币政策工具支持力度，推出普惠小微贷款工具等更可持续、更市场化的结构性货币政策工具，增加中小微企业融资；保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

特别值得关注的是，央行今年还有一项有力举措，向财政上缴近年结存利润超过一万亿元，相当于投放基础货币1.1万亿元，体现了货币政策与财政政策的协同配合，有利于提振经济，稳定宏观经济大盘。

“央行上缴结存利润有利于助企纾困、稳就业保民生。”王一鸣表示，央行上缴结存利润主要用于留抵退税和增加向地方政府转移支付，直达实体经济，切实增加经济主体手中的“真金白银”，支持助企纾困、稳就业保民生。人民银行上缴超万亿元近年结存利润，有力支持今年可用财力明显增加，提升财政预算支出增长水平，对稳增长将起到重要作用。

王一鸣认为，央行上缴利润效果胜过降准，有利于提振有效需求。央行利润上缴不仅投放了1万多亿元的基础货币，而且拉动M_2增速约0.5个百分点。央行上缴的利润经财政支出后，直接进入企业和居民手中，改善了居民和企业部门资产负债表，提振有效需求。从效果看，央行上缴的利润胜过降准。尽管央行利润上缴所投放的流动性，相当于降准0.5个百分点，但降准是增加商业银行的可用资金，不一定直接带来信贷，而央行上缴的利润将下沉基层、直达市场主体，实实在在增加市场主体开展经济活动的收入，激发微观主体活力，加大对保市场主体的支持。

“央行结存利润缴款进度靠前发力，加大对实体经济的支持力度。”王一鸣表示，2022年上缴结存利润还包含往年利润，加大了今年稳增长支持力度，体现了跨周期政策设计。为支持小微企业留抵退税加速落地，人民银行靠前发力加快向中央财政上缴结存利润，截至4月中旬已上缴6000亿元，和全面降准0.25个百分点基本相当。针对经济新的下行压力，人民银行结存利润上缴进度将靠前发力，视退税需要及时拨付，与其他货币政策操作相互配合，有力保持流动性合理充裕，对经济的拉动效应将进一步显现。

(责编：罗知之、陈键)