原标题：名为微新星的新型恒星爆炸首现

科技日报柏林4月19日电 （记者李山）近日，一个国际天文学家团队使用欧洲南方天文台（ESO）的甚大望远镜首次观测并确认一种新型的恒星爆炸，其强度约为新星爆发的百万分之一，暂命名为微新星。这一全新机制丰富和加深了人们对恒星爆炸的认识。

作为停止核聚变的恒星残骸，白矮星的质量与太阳质量差不多，但体积只有地球般大小。由于太阳的体积大约是地球的130万倍，因此，由白矮星和伴星组成的双星系统中，白矮星可通过吸积从伴星那里获得物质（主要是氢）。如果它们足够靠近的话，当这种气体落到白矮星非常热的表面时，氢原子会爆炸性地发生聚变融合成氦。在新星中，这些热核爆炸发生在整个恒星表面，会导致白矮星的整个表面在数周内燃烧并发出明亮的光芒。

英国杜伦大学天文学家西蒙尼·斯卡林吉博士领导的国际合作团队发现，在一些具有强磁场的白矮星的磁极上，会发生类似的爆炸，但更小、更快，并且只持续几个小时。天文学家暂时将其命名为微新星。相关成果发表在《自然》杂志上。

该研究团队是在分析来自美国国家航空航天局的凌日系外行星勘测卫星（TESS）的数据时首次遇到这些神秘的微爆炸的。论文合著者、荷兰阿姆斯特丹大学天文学家娜塔莉·德格纳尔解释说：“在审查TESS收集的天文数据时，我们发现了一些不寻常的东西：持续数小时的明亮闪光。随着继续搜索，我们发现了几个类似的信号。后来，通过使用ESO的甚大望远镜，我们能够确定所有这些闪光都是由白矮星产生的。”

论文合著者、荷兰内梅亨大学天文学家保罗·格鲁特说：“我们现在第一次看到氢聚变也可在局部发生。在一些白矮星的磁极底部，氢燃料可被捕获，因此聚变只发生在磁极。”微新星是非常不寻常的事件，但按天文标准来说很小。它们的能量远低于几个世纪以来天文学家已知的被称为新星的恒星爆炸。其强度约为新星爆发的百万分之一。但微新星一次爆发也可以焚烧约20万亿吨的物质。

斯卡林吉博士说：“我们第一次发现并确定了这种我们称之为微新星的现象。这一事件挑战了我们对热核爆炸如何在恒星中发生的理解。该发现揭示了一种全新的机制，它显示了宇宙是多么的动态。这些事件实际上可能很常见，但因为它们太快了，所以很难观察到它们。”微新星的发现扩大了已知恒星爆炸的范围。未来，科学家们希望通过新技术望远镜等先进仪器，捕捉和破译更多神秘的微新星。

(责编：罗知之、陈键)