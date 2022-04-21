原标题：揉眼睛看到奇怪图案，是窥探到了天机吗

用眼时间一长，我们的眼睛就会感受到疲劳，这时很多人会不由自主地闭上眼睛揉一揉、放松一下。

但你有没有注意过，在我们揉眼过度时，眼前常会出现了一些奇奇怪怪的图案。这是怎么回事呢？难不成是我们窥探到了什么天机？

压力可让人出现光幻视

揉眼睛时看到的奇怪图案，可以不受控制的随意变换形状和移动位置，这种现象在医学上被称为光幻视。也就是说，其是在没有光线进入眼睛时，我们产生的一种对光或颜色的主观感受。

光幻视有很多种形式，其中闭眼状态下向眼球施压所产生的压眼光幻视是最常见的一种。此外，当头部受到物理撞击时，我们也会产生运动光幻视，这便是常说的“眼冒金星”。

这么说来，光幻视常出现在我们的生活中，那它背后的科学原理是什么呢？

我们为什么能看到物体，是因为当光进入到我们的眼睛时，会刺激视网膜细胞发出视觉信息，负责接收信息的神经元会把接收到的信号转化为“电子脉冲”，再经过大脑的复杂处理才能形成我们看到的图像。

然而，由于视网膜细胞无法区分外来刺激的类型，因此不仅是光，通过施压的方式同样可以对其产生刺激，使它发出视觉信息。当我们揉眼睛时，对视网膜内的细胞造成了一定的压力，让它们以为光来了，于是我们就出现了光幻视——可以看到那些奇奇怪怪的图案。

人造光幻视或令盲人重获“视觉”

揉眼睛不是唯一一种可以造成光幻视的途径。

有时，当我们猛地睁开眼睛，光幻视也会出现，奇怪的图案会出现在我们眼前的事物上；光幻视还会出现在我们打喷嚏或剧烈咳嗽时，此时虽然眼球没有直接受到刺激，但也会间接受到压迫，进而使视网膜血管短时间缺血，刺激大脑视觉皮层引发光幻视。

除此之外，光幻视还会在偏头痛时产生。虽然目前科学家们还无法完全确定是什么导致偏头痛时出现光幻视，不过这很有可能是脑部局域异常放电引起的。

目前来看，光幻视对于视力正常的人来说，没什么特别的意义，但对失明的人来说却可能意义非凡。

科学家们发现，利用电极刺激大脑的视觉中枢，可以在视觉空间的特定位置产生一个个光点，让被试者看到一个由多个光环组成的可理解的图像，比如不同的字母。研究人员推测，人为地制造光幻视或许真的能为失明的人带来重获“视觉”的希望。

这里要提醒大家，尤其是小朋友，虽然光幻视是一种奇妙的体验，其本身对我们的身体也并无危害，但长期揉眼睛，会让我们手上的细菌进入眼睛，或造成眼部疾病。

延伸阅读

为何一看太阳就容易打喷嚏

光幻视只是由“虚假信号”导致的一种身体反应，这类反应人体还有许多。

打喷嚏通常是由于鼻黏膜受到病毒、细菌、过敏原等物质刺激产生的，但很多人不知道看太阳或其他光源可以帮助我们更顺利地打出喷嚏，这种现象被称为“光学喷嚏反射”。

因为主管打喷嚏的颅神经与视神经是连在一起的，眼睛受到强烈阳光刺激后，我们的鼻黏膜也会受到这种过度刺激，打喷嚏就变得更容易一些。

所以，千万不能小瞧我们的身体，它可是藏着很多小秘密。（来源：蝌蚪五线谱）

(责编：罗知之、陈键)