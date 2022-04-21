本报记者 沈靖然摄影报道

【绝活看点】

从事大型水电项目桥机起吊工作27年，从吊装三峡水电站1500吨发电机转子，到吊装白鹤滩水电站2300吨发电机转子，梅琳用她独创的“手感、声感”操作法，在高空中将这些零部件精准吊装到位，精确度控制在1毫米之内。

奔腾的金沙江水涌聚坝前，白鹤滩水电站矗立于两山之间。进入水电站旁边的地下厂房，爬上约7层楼高的桥机平台，记者见到了在桥机驾驶室内工作的梅琳（见上图），她是中国能建葛洲坝机电公司白鹤滩机电项目部桥机班班长。梅琳正熟练地控制着手中的3个操作杆吊运机组构件。巨大的钢架结构桥机悬空架在厂房两侧岩锚梁上，横向跨度31米，场面颇为壮观。

“通过手柄控制钩子在空中水平运动，就像空中大型‘抓娃娃机’，只不过我们‘抓’的是大型建材和设备。”梅琳向记者形象地介绍桥机的工作原理，“难度最大的还是千吨级转子这类巨型精密装置的吊装。”

1995年，刚从学校毕业的梅琳成为三峡工程的桥机工，负责土建材料吊装。2002年，三峡左岸电站首台机组——5号转子完成吊装，在现场的梅琳被壮观的场景震撼，暗下决心：“我也要熟练地掌握吊装转子。”

“转子是发电机组的重要零部件，转子吊装非常考验桥机工操作能力，讲究‘稳、准、快’。打个比方，就像太空中飞船和空间站对接需要精密计算，转子吊装同样如此，落入机坑时与定子对接，装机精度以毫米计算。”梅琳向记者介绍。

为了提高自己的操作技术，梅琳每天完成基本吊装任务之余，就用一个水桶装满水，操作桥机吊着水桶来回“吊装”。“吊装中一滴水都不能洒，才算达到‘稳’的要求。”梅琳说。

每天十几小时的工作与练习中，梅琳摸索出了一套“跟钩”技巧：“重物稳首先钩子得稳，要感受钩子的摆动幅度，及时调整操作杆选择合适的挡位和方向，‘跟住’钩子，使得桥机、重物与钩子的重心保持在一条线上，才能稳得住。”

2003年8月，三峡左岸电站4号机组转子吊装在即，梅琳主动请缨承担吊装任务。经考察合格后，梅琳如愿接过重任，顺利完成1500吨发电机转子的吊装。

入行27年，梅琳共完成16台大型转子吊装，她也成为国内为数不多可以完成巨型精密装置吊装的桥机司机。去年4月，她再一次迎来高难度挑战，白鹤滩右岸电站13号百万千瓦机组转子吊装任务，这是她在白鹤滩水电站吊装的第三台大型转子。

重达2300吨、直径16米的13号机组转子，已超过单个桥机的承重上限，需要两个桥机并机操作。经过前期安装团队精密的方案设计，2021年4月25日上午9时20分，转子吊装开始。

梅琳操作桥机吊起千吨转子，平移219米后，开始垂直入坑安装。“入机坑后的微调最考验操作技术，转子销钉和定子销孔的间隙是1.5毫米，操作上每次‘点动’必须控制在1毫米左右。”梅琳介绍。

“操作杆控制桥机会有一定延时，这个时候就需要仔细听桥机抱闸打开的声音，听到这个声音，手就把操作杆归零，才能保证‘点动’精准。”梅琳把这套办法称为“手感、声感”操作法。

一个多小时后，经过入坑后的5次微调校准，13号机组转子终于吊装到位。“出于安全设计，桥机操作杆需要右手一直握住，保持挡位不能松开，当时吊装结束后右手已经麻了，手心全是汗。”梅琳说。

“几十个人的团队互相配合，根据转子降落及对接情况，与桥机驾驶员梅琳及时沟通，她在精确指令下精细操作，才能安全精准地安装到位。”中国能建葛洲坝机电公司白鹤滩机电项目部总工程师张奎介绍。

2020年11月，梅琳获得中国能源化学地质工会“大国工匠”称号。“从三峡到白鹤滩，我们有幸见证了中国水电快速发展的时期。这份荣誉不仅属于我，也属于每个参与中国水电建设的工人。”梅琳说。

《 人民日报 》（ 2022年04月21日 08 版）

(责编：罗知之、陈键)