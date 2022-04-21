本报记者 申 琳 鲜 敢

桃花与田野错落有致地分布在林芝大地上。

扎 洛摄

林芝的春天，漫山遍野桃花盛开。

新华社记者 孙瑞博摄

嘎拉村桃花绽放。

本报记者 徐驭尧摄

高原四月，桃花灼灼。在西藏自治区林芝市，漫山遍野的野桃花开得正艳，红红粉粉、沾雨带雪，掩映着高原的蓝天和雪山，装点出一个色彩斑斓的世界……

林芝，位于西藏东南部，是西藏海拔最低、气候最温暖湿润、生态环境最好、生物多样性最丰富的地区，也是全国三大原始林区之一，素有“西藏江南”的美称。

习近平总书记在西藏考察时强调，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，努力建设人与自然和谐共生的现代化，切实保护好地球第三极生态。

生态要保护、生产要发展、生活要改善，如何建设人与自然和谐共生的现代化，是摆在林芝发展面前的首要课题。

细数林芝近年发展，一方面，大力保护生态，积极创建国家森林城市，空气质量在全国地市中连续4年排名第一；另一方面，大力探索产业生态化、生态产业化的发展之路，让更多群众走上生态路、吃上生态饭，丰富的生态资源逐渐成为林芝广大农牧民为之骄傲的“幸福不动产”。

生态化生产

在林芝市波密县，318国道一侧的密林，落满厚厚的松针，踏着松针铺满的林地往里走，林间全是一片片插有红、黄、蓝等色彩的标牌。记者正纳闷这些标牌下埋有什么东西，“天麻博士”仇全雷笑着解释，每一个标牌下面，就有他的一塘“宝贝疙瘩”。

仇全雷是西藏波密高原藏天麻产业开发有限公司负责人。他蹲下身，拔下标牌，轻轻扒拉开松针和浅土层，小心翼翼地用手采挖，几颗天麻一点点露了出来。“这5个藏天麻的重量大概有两斤多，市场价格在400元以上。与外地天麻相比，波密天麻由于生长在高原地带，独特的生态环境优势，使其品质更优，但产量也偏低。”仇全雷说，虽然品质优良，但波密藏天麻产业却一直未找好市场竞争的突破口。

2019年，广州援藏工作组远赴云南昭通，邀请仇全雷到波密发展天麻产业，当时最吸引他的是波密的好生态。两年多过去，如今产业初步发展起来，仇全雷反而为好生态生出不少困扰。“酒香也怕巷子深！”仇全雷说，都知道林芝生态好，可好生态种植出的产品怎么才能让消费者认识到它的价值？这个“生态牌”还真不知道如何打。

关键时候，波密县委常务副书记邹勇刚出招了，“企业是我们考察引进的，我们就有责任扶上马、送一程。”2021年4月，广州援藏工作组与“京东农场”团队达成项目合作，以打造“京东农场”示范基地为切入点，围绕藏天麻种植到仓储、配送、质量追溯开展全程信息化管理。

如今，在仇全雷的波密天麻种植基地里，物联网传感器密集部署，可以实现温度、湿度等信息的卫星监测、远程监测，同时上线的智能管控系统，还能实现数据分析、智能决策，指导藏天麻的科学种植。

在直播间里，仇全雷对着镜头侃侃而谈：“一物一码，一目了然……”波密藏天麻的生态优势清晰展示在消费者面前。

波密县扎木镇党委书记张虎介绍，在仇全雷这样的科技人才带动下，扎木镇仿野生藏天麻种植面积已达1653亩，藏天麻产业园里“公司+科研+市场+专业种植户”的产业链模式也日趋完善，累计带动周边群众增收365万余元，受益农牧民群众近3000人。

“每天有200元的务工收入，加上亩均1100元的土地流转费，日子是越过越好。”扎木镇东若村村民多吉益西在基地的林子里一边刨天麻，一边算着幸福账。

海拔低、气候好、生态佳、资源多，林芝本就有发展林下资源的天然禀赋，如今更是沿着生态化生产的道路，大力发展茶叶、林果、蔬菜等高原特色生物产业，易贡的茶叶、米林的苹果、察隅的猕猴桃、巴宜的蔬菜……林芝的高原生物产业渐成规模。截至目前，林芝累计种植特色林果28.1万亩、蔬菜3.9万亩、藏药材1.6万余亩。

林芝市长巴塔表示，当地正加大易贡、墨脱、察隅等地茶叶基地建设，抓好茶叶提质增效和品牌推广，蔬菜种植面积也将稳定在4万亩以上。以藏天麻为代表的藏药材产业稳步发展，目前正推进自治区级藏药材产业园项目建设，藏医药材种质基因库也正在建设当中。

绿色化生活

仲春时节，微风和煦。

巴宜区林芝镇嘎拉村一派欣欣向荣的景象：田地里，油菜花花团锦簇；乡野畔，野桃花迎风绽放……村民们正忙着装扮景区、整理民宿、打扫街道，迎接游客的到来。

嘎拉村有上百亩野桃树，每年春天，桃花盛开、青稞吐绿、落英缤纷，这里又被称为“桃花村”。近年来，依托毗邻318国道优势和漫山遍野的桃树资源，嘎拉村大力发展旅游产业，积极推动乡村振兴。“我们不光生活环境好，生活水平更是‘呀咕嘟’（藏语“非常好”）。能有今天幸福的生活，大家更是有太多的‘突及其’（藏语“感谢”）。”嘎拉村党支部书记边巴开心地说。

自然禀赋虽好，美丽乡村不易，为了进一步改善嘎拉村人居环境，建设起美丽宜居乡村，边巴这些年花了不少心思。村两委跟驻村工作队一合计，嘎拉村的“绿色银行”率先开起来了。

“我们对可回收垃圾进行逐一分类、制定相应积分，并提供相应生活用品供群众兑换。”嘎拉村的大学生村官黄海芬说，通过“垃圾兑换积分、积分兑换商品”的形式，嘎拉村里村民的生态环保意识显著增强。

村里干净了，游客更多了，嘎拉村从2002年以来，每年举办“林芝桃花文化旅游节”，作为“桃花节”的主场地，2021年接待游客14万人次，经营收入达460余万元，户均分红近10万元。村民收入也从2015年的人均1.3万元，增加到了现在的3.5万多元。

莲花圣地，秘境墨脱。位于喜马拉雅山脉南麓、地处雅鲁藏布大峡谷深处的墨脱县，被誉为“世界植物博物馆”和“世界生物基因库”，拥有南迦巴瓦峰和雅鲁藏布江果果塘大拐弯等众多著名旅游景点。

“我们结合墨脱资源禀赋和地理气候条件，近年鲜明提出了打造‘三香一链’的农旅融合发展思路。”广东援藏干部、墨脱县委常务副书记叶敏坚解释说，“三香”就是立足于绿色产业的茶香、稻香、果香打造的旅游经济带，“一链”则是雅鲁藏布江特色农业产品链。

背崩乡格林村，是一个临着雅鲁藏布江的门巴族村落。站在格林达帕山上环顾四周，远处的南迦巴瓦云遮雾罩，多雄拉、德阳拉、鲁霞拉等山峰层峦叠嶂，如盛开的莲花环绕四周。

村外，山坡梯田上的茶园一片翠绿，临近清明，村民一边忙着采茶前的准备，一边抓紧整修山路，山顶的观景台也在紧张施工中。

村里，桃花掩映，屋舍俨然，57岁的次久卓玛正品尝着“生态饭”的香甜。去年，她将家里的空房间拿出来打造家庭民宿，今年新开业还没俩月，已经迎来不少慕名来格林村观光旅游的各地游客。

“260元一间，还得提前十天半个月预订。”格林村驻村工作队队长黄家斌说，只待全国疫情防控形势好转，“到时候村里又有的忙了。”

近年来，林芝市生态旅游业快速发展，2021年接待游客突破1000万人次，实现旅游收入83亿余元。

优质化生态

“雪山林海、云涛彩霞、一岭四季、十里九景。”巴宜区鲁朗镇，20多年前长期是国营林场，随着上世纪末西藏全面禁伐，鲁朗镇加快转变发展方式，集中发展生态旅游产业。2017年，在广东的对口支援下，鲁朗国际旅游小镇开始营业。

进入镇子，路旁的污水处理厂最为显眼。鲁朗景区管委会主任旺堆介绍，这座总投资超2500万元的污水处理厂，正是为了实现小镇“零排放”的目标，同时配套的生活垃圾处理设施、景观工程等环保设施。

投资虽然巨大，但在旺堆看来这笔钱政府投得划算，“良好的生态环境是鲁朗镇百姓富起来的家底，只有高标准建设了垃圾转运站、污水处理厂等环保设施，并制定严格的规章制度，小镇的运维才能确保不给环境造成负担。”

不只在鲁朗小镇，环保自觉意识已深入林芝各地的发展。波密县城向西，318国道南侧，一个高标准的覆膜式垃圾填埋场正在改造建设中。从当地经济建设和旅游业发展前景出发，波密县未雨绸缪建设高标准垃圾处理设施。在广州的对口支援下，这个填埋场不仅对土壤和地下水不造成污染，也初步实现了无异味，周边群众生产生活基本不受其影响。

怒江峡谷，乱石嶙峋，这个狭长的干旱地带，放眼皆是灰褐色，绿色是这里的稀缺资源。但在察隅县察瓦龙乡的许多山坡上，不时却能看到连片的仙人掌和石榴树，给这个峡谷带来了不少生机。

仙人掌是天然的，长期生长后居然长成了树。“我们这里仙人掌连片成林，如今从云南过来的游客越来越多，经常有人停下车在仙人掌林旁边拍照。”察瓦龙乡左布村党支部书记仁青次仁言谈中颇有些自豪。

石榴树是近年种下的，察隅县人大副主任、察瓦龙乡党委书记吴明军说，以前村民只是在房前屋后种石榴，2018年开始，乡里结合脱贫攻坚和生态修复，逐步打造了独具特色的石榴种植基地，如今软籽石榴种植达28.91万棵6400余亩，待石榴进入丰产期，预计总产量3000吨、产值可达3690万元，可实现全乡人均增收约5700元。

因树而兴，因树而生。今年，林芝市计划完成国土绿化总面积2万亩以上，其中重点生态修复项目造林1.55万亩以上。未来，林芝将继续加大对重点区域生态系统的修复力度，开展江河交汇段面山生态修复等一批生态修复造林工程，着力提高生态系统的质量和稳定性。

“生态是林芝的最大资源、最大优势和最亮丽底色。推进绿色低碳发展，我们有潜力更有优势。”在刚刚过去的全国两会上，全国政协委员、林芝市委书记敖刘全态度坚定。

“人间净地、醉美林芝”，林芝多年前提出的这个响亮口号，为这里的发展规划出美好愿景，为此后发展指明前进方向。实践证明，唯有以守护好这里的生灵草木、万水千山为根基，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，林芝的环境才会越来越美，林芝的群众才会越来越幸福，人与自然和谐共生的现代化之路才会越走越宽、越走越远。

(责编：罗知之、陈键)