本报记者 柴逸扉

图为海南省琼州市博鳌乐城国际医疗旅游先行区国际创新药械转换中心。

袁 琛摄（人民视觉）

春天的南海之滨，暖风拂面，浪激潮涌。启航建设的海南自由贸易港一派生机勃勃。这其中，台胞台商的身影随处可见：他们有的忙着引进全球先进医疗器械和药物，有的忙着种植热带水果，有的忙着推广文旅项目，都在用实际行动参与海南发展。

数据显示，2018年至今，海南全省新增台资企业302家，台商实际投资逾3亿美元；2019年至2021年，琼台货物贸易每年以超过50%的幅度增长。越来越多台商聚焦海南自贸港政策，从中找寻商机，布局产业。

抢抓先机谋布局

宽敞舒适的大厅，高端先进的医疗设备，专业齐全的生物实验室……这是海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区颖奕国际医疗中心给访客的基本印象。颖奕国际医疗中心是一家占地80亩、总建筑面积6.3万平方米的全台资三级综合医院，开设了预防医学及慢病管理中心、运动医学及康复中心、抗衰及医疗美容中心、免疫治疗中心等医疗板块。“希望利用我们拥有的国际资源优势以及多年对大陆市场的理解，把优质的医疗器械、药物、技术、人才加快引进海南，助力高端医疗产业的发展。”颖奕生物集团总裁、台商凌楷钧告诉记者。

深耕农业的台商邱奉昌来琼创业27年，今年又有了新打算：扩大经营，在文昌抱罗镇投资100多亩黄金果基地；另外跟其他台商合作种植香檬，并进行深加工。他认为，随着大陆经济发展，人民生活水平不断改善，大家越来越青睐高品质的水果。而海南在种植热带水果方面拥有得天独厚的气候环境优势，值得他加大投入。

来自台湾屏东县东港镇的台商林正道在海南繁育养殖高品质海鲜。他说，在海南养殖水产品有天然优势，近期他养殖的不少海鲜价格方面颇有竞争力，其中“东星斑”“老鼠斑”等能够进入连锁超市平台售卖。林正道表示，今年还计划在洋浦扩大投资，新建养殖厂。

近年来，从海口台商峰会到全国台企联组织的赴琼考察团，再到海南在内地省市针对台胞台企的推介会，都可以看到络绎不绝的台商在现场了解海南自贸港建设进程，谋划赴琼拓展商机。

善用政策享红利

“海南自然资源丰富，地理位置优越，海南自贸港是全域、高水平的开放，享受着其他地方没有的优惠政策。”全国台联副会长、海南省台联会长符之冠表示，以“零关税、低税率、简税制”为代表的自贸港政策大大降低企业运营成本，在国际化发展、关联产业互补、高科技技术发展和高端管理人才引进等方面都为台湾同胞在琼发展提供了契机。

“比如我们在博鳌乐城国际医疗旅游先行区的国际医疗中心，可以享受批量使用在美国、欧盟、日本等国家或地区上市但大陆还未上市的药品和器械等特许政策，这在大陆其他省市是没有的。”凌楷钧还告诉记者，除了产业方面的有利政策，按照规定，他们企业的高级管理人员和专业人士可以享受个人所得税的优惠税率。

而在农业领域，根据自贸港建设相关政策，海南放宽种业市场准入，比如取消种子生产经营企业在办公场所、检验室、加工厂房及仓储设施等方面的面积要求，取消检验室及检验仪器硬性要求等。此外，台胞、台资企业可组织或参与海南农民专业合作社等各种形式的农民合作社，台资农业企业与海南农业企业同等享受农机购置补贴等惠农扶持政策。这些都有助于台商在海南参与农业项目，尝试新品种植和扩大推广。

携手发展信心足

“台胞来海南投资创业，不仅带来资金，还带来先进技术和管理经验，尤其是台商在农业方面的投资，为海南的脱贫攻坚和乡村振兴作出积极贡献。”海南省台办相关负责人表示，自贸港建设以来，台商投资的领域越来越广，高新技术产业、现代服务业等正在成为台商投资海南的重点领域。

为了更好地帮助台商融入海南发展、落实好同等待遇，海南先后出台《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》（简称“海南惠台30条措施”）和《推进琼台交流合作助力自贸港建设实施方案》等，完善人才引进和服务工作机制，为台胞台企提供更广阔的发展空间。例如“海南惠台30条措施”明确，台资企业和台湾同胞在海南同等享受中央和海南省出台的内外贸、投融资、进出境、财税金融政策及人才引进等政策和制度便利；在琼台资企业可申报高新技术企业，经认定后同等适用《海南省促进高新技术产业发展的若干规定》，给予专项资金等相关政策扶持等。

近年来，海南自贸港6个重点园区设立港澳台侨服务工作站，为引进、促进台企发展和更好地服务在琼台胞发挥了有力作用。

“惠台措施让台胞台企有实实在在获得感，为台胞在大陆筑梦圆梦提供了有力支持。”符之冠说。作为“台胞之家”，海南省台联不断拓展服务台胞的领域，如建立多元化解涉台纠纷机制、成立台胞技能培训基地等，一系列暖心举措获得台胞称赞。

(责编：罗知之、陈键)