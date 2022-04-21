4月20日，在华为终端商用办公新品发布会上，华为宣布全面进军商用领域。未来华为终端业务将全面覆盖消费产品和商用产品两大模块，消费产品继续聚焦服务大众消费者，商用产品则专注于服务政府及企业客户。华为“消费者业务”已更名为“终端业务”，将依托硬件和软件两大生态，不断丰富产品品类，重点为政府和教育、医疗、制造、交通、金融、能源等六大行业提供商用办公解决方案。

据悉，目前，华为终端已推出多品类面向政企的商用产品，打造出20余种智慧化场景解决方案，助力政务、金融、教育、电力等多行业提高生产效率。

据了解，华为的解决方案目前已经在各领域成功交付和服务于客户。在山东能源集团的数字化案例中，华为协同行业合作伙伴北斗天地股份有限公司，针对矿工人员定制的智能穿戴设备，实现井下人员实时的体征监测、人员定位功能。当矿工心率异常时会立即发出警示，由UWB/BLE矿灯传送SOS和体征信息，便于矿工及时求助。同时，借助华为的Health平台与客户app数据对接，还能实现对矿工的健康检测、日常运动健康管理功能。

在数字化办公领域，针对国家电网深化数字化改革的需求，华为与福建亿榕信息技术有限公司基于华为平板C5定制打造了覆盖会前、会中、会后的无纸化办公会议系统，并且与现行的数字办公系统深度融合，更高效的提升了企业会议组织管理及绿色办公水平。截至目前，无纸化会议系统已在国家电网公司各级单位上线运行，累计支撑国网系统各类会议无纸化应用1000余次，累计节约用纸约800万张，有效节约综合办公经费，助力国家电网公司提质增效。

华为将消费端丰富的技术积累和精品的体验注入商用领域，围绕未来商业办公场景痛点，聚焦品质、智慧、可靠三大商用产品DNA，打造高品质的全场景智慧办公体验。通过“1+8+N”全场景生态战略，打通不同系统、不同终端之间的藩篱。实现PC与手机、平板等智能移动设备的多设备协同、文件快速分享、跨屏操作等使用场景。同时，依托HarmonyOS带来的标准化定制与能力开放，赋能千行百业，实现“因企而异”。

“我们为政府、大企业、教育行业，提供行业级的产品解决方案，开放定制、安全可靠；在中小企业领域，基于华为的智慧办公平台特性和云服务能力，为中小企业打造一站式的解决方案，实现了多设备的协同、数据的无缝流转，来高效提升办公体验。”华为常务董事、终端业务CEO余承东表示，华为终端业务将战略性长期投入，不断为推动政企数字化升级提供新的解决方案和思路。

(责编：曹淼、李源)