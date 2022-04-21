人民网北京4月21日电 （记者李栋）近日，2022中国农业展望大会在京召开。大会发布的《中国农业展望报告（2022-2031）》显示，未来10年，中国农业发展基础更加牢固。

农业农村部副部长马有祥表示，中国粮食产量连续7年保持在1.3万亿斤以上，粮食库存保持充裕。目前冬小麦苗情转化好于预期，肉蛋奶鱼菜果等“菜篮子”品种生产供应充足，加工和应急保障能力不断增强，农产品稳产保供有保障。

“针对疫情影响、农资涨价、生猪养殖亏损等问题，农业农村部会同有关部门，加强产销对接，畅通农资运输配送，多措并举保障化肥供应。”马有祥表示，在保障粮食生产方面，通过落实种粮农民一次性补贴，适当提高稻谷、小麦最低收购价，稳定种粮农民收益预期。

生猪产业事关国计民生。“稳定生猪养殖基础政策，引导养殖场户合理安排生产，保持生猪产能基本稳定。”马有祥强调，要加强农产品全产业链监测预警体系建设，把中国农业展望大会打造成全球农业信息交流合作的品牌。

大会发布的《中国农业展望报告（2022-2031）》显示，未来10年，中国农业发展基础更加牢固，粮食等重要农产品供给得到切实保障，农产品消费升级明显加快，农产品贸易持续活跃。

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