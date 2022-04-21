人民网北京4月21日电 （记者王仁宏）近日，生态环境部通报了2022年3月和1—3月全国环境空气质量状况。通报指出，3月，全国339个地级及以上城市平均优良天数比例为87.2%，同比上升5.4个百分点；PM2.5平均浓度为32微克/立方米，同比下降15.8%。1—3月，全国339个地级及以上城市平均优良天数比例为83.8%，同比上升2.9个百分点；PM2.5平均浓度为43微克/立方米，同比下降4.4%。

从重点区域看，3月，京津冀及周边地区“2+26”城市平均优良天数比例为64.7%，同比上升13.9个百分点；PM2.5浓度为51微克/立方米，同比下降17.7%。1—3月，平均优良天数比例为63.5%，同比上升7.4个百分点；PM2.5浓度为63微克/立方米，同比下降3.1%。

北京市3月优良天数比例为87.1%，同比上升51.6个百分点；PM2.5浓度为40微克/立方米，同比下降50.0%。1—3月，优良天数比例为90.0%，同比上升31.1个百分点；PM2.5浓度为36微克/立方米，同比下降40.0%。

长三角地区41个城市3月平均优良天数比例为89.1%，同比下降1.5个百分点；PM2.5浓度为33微克/立方米，同比下降8.3%。1—3月，平均优良天数比例为82.2%，同比下降5.2个百分点；PM2.5浓度为46微克/立方米，同比上升7.0%。

汾渭平原11个城市3月平均优良天数比例为52.8%，同比下降0.3个百分点；PM2.5浓度为55微克/立方米，同比下降3.5%。1—3月，平均优良天数比例为50.1%，同比下降7.8个百分点；PM2.5浓度为75微克/立方米，同比上升13.6%。

此外，通报还公布了2022年3月和1—3月168个重点城市空气质量排名前20位和后20位城市名单。

2022年3月168个重点城市空气质量排名前20位和后20位城市名单。来源：生态环境部

2022年1-3月168个重点城市空气质量排名前20位和后20位城市名单。来源：生态环境部

(责编：王仁宏、吕骞)