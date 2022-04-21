人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

1—3月重点城市空气质量排名公布：拉萨最好 乌鲁木齐最差

2022年04月21日09:56 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月21日电 （记者王仁宏）近日，生态环境部通报了2022年3月和1—3月全国环境空气质量状况。通报指出，3月，全国339个地级及以上城市平均优良天数比例为87.2%，同比上升5.4个百分点；PM2.5平均浓度为32微克/立方米，同比下降15.8%。1—3月，全国339个地级及以上城市平均优良天数比例为83.8%，同比上升2.9个百分点；PM2.5平均浓度为43微克/立方米，同比下降4.4%。

从重点区域看，3月，京津冀及周边地区“2+26”城市平均优良天数比例为64.7%，同比上升13.9个百分点；PM2.5浓度为51微克/立方米，同比下降17.7%。1—3月，平均优良天数比例为63.5%，同比上升7.4个百分点；PM2.5浓度为63微克/立方米，同比下降3.1%。

北京市3月优良天数比例为87.1%，同比上升51.6个百分点；PM2.5浓度为40微克/立方米，同比下降50.0%。1—3月，优良天数比例为90.0%，同比上升31.1个百分点；PM2.5浓度为36微克/立方米，同比下降40.0%。

长三角地区41个城市3月平均优良天数比例为89.1%，同比下降1.5个百分点；PM2.5浓度为33微克/立方米，同比下降8.3%。1—3月，平均优良天数比例为82.2%，同比下降5.2个百分点；PM2.5浓度为46微克/立方米，同比上升7.0%。

汾渭平原11个城市3月平均优良天数比例为52.8%，同比下降0.3个百分点；PM2.5浓度为55微克/立方米，同比下降3.5%。1—3月，平均优良天数比例为50.1%，同比下降7.8个百分点；PM2.5浓度为75微克/立方米，同比上升13.6%。

此外，通报还公布了2022年3月和1—3月168个重点城市空气质量排名前20位和后20位城市名单。

2022年3月168个重点城市空气质量排名前20位和后20位城市名单。来源：生态环境部

2022年1-3月168个重点城市空气质量排名前20位和后20位城市名单。来源：生态环境部

(责编：王仁宏、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
人民财经观察：推动能源融合发展 助力实现双碳目标
　　人民网博鳌4月21日电 （记者杜燕飞）4月20日，在博鳌亚洲论坛2022年年会举办的“能源融合发展，共建绿色世界”分论坛上，与会嘉宾认为，能源行业是实现碳达峰、碳中和目标的关键领域和主战场，要推动能源融合发展，在确保能源安全的前提下实现碳达峰、碳中和目标。 博鳌亚洲论坛2022年年会“能源融合发展，共建绿色世界”分论坛现场。…
1—3月重点城市空气质量排名公布：拉萨最好 乌鲁木齐最差
　　人民网北京4月21日电 （记者王仁宏）近日，生态环境部通报了2022年3月和1—3月全国环境空气质量状况。通报指出，3月，全国339个地级及以上城市平均优良天数比例为87.2%，同比上升5.4个百分点；PM2.5平均浓度为32微克/立方米，同比下降15.8%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部