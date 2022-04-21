原标题：产地价直接翻五倍，凉山小樱桃借力新电商从“平民”变“贵族”

“我们村里家家户户都种樱桃，前年才卖3、4块一斤，去年最高的时候卖到了20多，涨了好几倍，今年竞争激烈，上市价也卖到了15块左右。”说起本地小樱桃这两年迎来的变化，农户王长友是喜悦的。

王长友家住四川省凉山彝族自治州德昌县德州镇角半村，村子是闻名遐迩的“樱桃之乡”，主要种植中华樱桃。但过去受交通不便、包装运输难度大、品牌知名度低等因素限制，村里的樱桃长期以来都愁卖。

同为果农出身的70后德昌人赖建峰，则转型成为一名电商新农人。四年前他开始接触新电商平台拼多多，并于2021年上线小樱桃，日销上千单并跻身平台畅销榜单，成功帮助王长友等种植户打开樱桃销路，使大凉山小樱桃迅速成为平台爆品。

伴随电商进村，德昌县的樱桃、桑葚、枇杷等特色水果打通线上通道，不仅走出川渝，远销全国各大城市，产地价也实现了数倍增长，极大提升了农户种植积极积性，使水果产业成为真正的富农优势产业，电商也无形中提升了德昌特产的知名度和美誉度，角半村成为当地知名的新电商村。

樱桃上市季节，德昌县角半村村民们迎来丰收，产地价高达15元一斤。吴小川 摄

数十年种植史，中华樱桃不如外来车厘子？

四月中上旬的德昌天高云淡，此时，正是漫山遍野的果桑和樱桃开始成熟的季节，桑葚黑如宝石，樱桃红似玛瑙，村民们忙丰收，而上下山的路上都是运输水果的车辆。

王长友家雇了本地工人采摘樱桃，他家共有五亩地，种了约两三百棵樱桃树，树龄老的有十几岁的，也有新栽的。目前正在采摘第一批成熟的樱桃，其中品质最好的一批果子单价卖到15元左右，按照去年的经验，算下来今年可以卖三万元左右。

得益于亚热带高原季风气候，德昌县年均日照总时数2356小时，无霜期300天以上，夏无酷暑、冬无严寒，水土丰饶，这也使得德昌县几乎每个月都有新鲜水果成熟上市，包括樱桃、桑葚、草莓、枇杷、葡萄、芒果、优质桃、半边红李等。

中华樱桃正是德昌代表性水果之一，全县种植面积近5000亩，产量3000吨左右，种植历史长达数十年，海拔1400-2000米的角半村正是其主要分布地。与外来品车厘子不同，角半村所产的中华樱桃肉厚皮薄、味美甘甜、色泽鲜艳、营养丰富，是樱桃中的上佳之品。

然而，这么优秀的“国货”也并非一直好卖。王长友告诉记者，他家自上世纪90年代开始种樱桃，一直卖不起价，3年前，还只卖几块钱一斤，最差时甚至卖过2块、3块，与车厘子的价格相差甚远。

王长友的邻居李远刚证实了他的说法。这位出生于1986年的青年对樱桃的种植和销售情况了解得更全面。他介绍说，2019年之前，角半村的樱桃主要由来自西昌、成都等地的商贩收购，平均售价在5-7元左右。如果家里有几亩樱桃地，一年收入也就是几千、上万元，扣除采摘、肥料成本后所剩无多，因此过去村民对于樱桃树没什么管理热情，许多年轻人外出打工，樱桃价低的年份，甚至干脆让樱桃烂在地里。

好货也怕巷子深。德昌交通并不发达，雅西高速开通后，德昌县也只有南北通道，并无东西通道。樱桃上市时间也短，通常只有20多天，加之皮薄肉嫩，不易保存和运输。因此，德昌樱桃长期以来也只能销往周边西昌等地，更远一点到成都、重庆，市场相当有限。

从卖不出去到不愁卖

为角半村樱桃带来转机的是以赖建峰为代表的电商从业者。

今年44岁的赖建峰是德昌本地人，毕业后做过个体户、十多年水果和花卉种植。由于平时喜欢在社交平台上晒自己种的水果，外地朋友会向他购买，口口相传，久而久之，赖建峰逐步走上了电商销售水果的道路。四年前，他和妻子张静决心全职做电商，并把自己的“阵地”搬到了拼多多。

“听说拼多多门槛更低、流量更大，市场应该也更大，我想把家乡的水果推到更多的地方去。”赖建峰这样回忆当初选择拼多多开店的原因。

在拼多多上开店的第一年，赖建峰就选定了自己的目标，要卖高品质的水果，走高端路线。他向果农提出的要求是，只收购品质最好的那一批果子，同时他出的价格也比普通线下收购商和其它电商更高。

比如樱桃，从选品看，他要求颗粒大、饱满、无坏果，8-9分熟；采摘时间上，他只收上午11点以前采摘的鲜果，因为经过中午阳光照射以后果实变软，容易破损，很难保证送到消费者手中时的品质。

尽管要求高，但角半村的村民仍然愿意早上5、6点就打着手电筒出门采摘，用摩托车或手提，把自家樱桃送到赖建峰设在角半村的收购点，当面验货。

电商新农人张静，每天天没亮就到产地收购樱桃，种植户最好的果子都卖给他们。吴小川 摄

在包装和运输上，赖建峰也颇为讲究。由于樱桃更为娇嫩，他取吸过去卖杨梅的发货经验，采用了真空包装，配以冰袋保鲜。物流则与顺丰合作，保障运输时效。

赖建峰目标清晰，要严格做好品控，宁愿少爆一点量，少卖几单，也要全方位保障消费者拿到品质最好的樱桃。“樱桃是各种水果中，线上销售综合难度比较高的，如果樱桃做得好，其它品类也就不成问题了。”赖建峰说，过去他做过种植户，德昌水果等农产品主要靠线下收购商上门收购再层层分销，转型成为电商人后，他开始直接了解消费者的需求，能更好地向种植户传达信息，帮助消费者选择合适的产品。

得益于环环相扣的品质把控，赖建峰在拼多多上的销量逐年递增。他的店铺“傈珍特产”专售德昌土特产，目前上架的水果就包括樱桃、枇杷、桑葚等，累计销售量突破10万单，曾多次入围“枇杷畅销榜”、“樱桃畅销榜”等榜单，2021年拿到了“枇杷畅销榜”第1名。

“村里的人都知道他们收货要求高，但还是争先恐后的愿意卖给他，而且也开始更积极主动的施肥和打理自家的樱桃树了。”王长友说。他自己养了二三十头牛，不仅可以供应自家樱桃树的肥料，还可以卖给别的果农。

“有了电商以后，从卖不出去变成不愁卖，而且村民的种植收入平均至少都要翻一倍，村民管理热情就更大了。”李远刚补充说。

把大凉山的好水果推介给全国消费者

春秋三百天，四季养生地。独特的自然条件，成就了德昌的丰富物产，一年四季瓜果飘香。对于赖建峰这样的电商新农人来说，做电商是幸福的。“过去做种植，我只能凭一个人、一户人的力量来种出好水果，现在有了拼多多这样的电商平台，我可以帮助更多的种植户把家乡的好水果推介给全国的消费者。” 赖建峰说。

事实上，在农产品 “零佣金”的基础上，拼多多首创“农地云拼”模式，实现“拼购+产地直发”，进一步实现了消费需求和产地的对接。赖建峰的想法，与拼多多平台的目标，颇为契合。

一年四季都有新鲜水果，正是代表了德昌的物产丰富，但也因为种类多，每种水果的量并不大。德昌本地人有些无奈地说，现在要在本地市场上买到品质好的水果太难了，“几乎都被电商买走了。”这也从侧面反应了电商给当地带来的变化。

电商的普及也改变了农民的意识。以角半村为例，已有约六分之一的樱桃成规模地通过电商平台销售出去，此外农户还会通过在社交平台发布视频和照片进行点对点销售。参与到电商环节的采摘、分拣、打包的村民，在农忙时节还有不少额外收入。

在德昌，电商的发展得到了极大的扶持和鼓励。据德昌县商务经济合作和外事局副局长李沛介绍，自2015年以来，德昌县持续推动电子商务进农村，动员农户在网上销售地方特色农产品，开展电商购销业务。2017年，依托该项目，德昌县建立了县一级的电子商务产业聚集区，配套了涵盖企业孵化、培训指导、产品展示、产品分捡等功能的服务体系，累计培训指导1600余人，居民对电商的认识和参与度也不断提高。

同时，依托省级电商示范县项目，德昌县还建立了80多个电子商务站，覆盖全县乡镇，帮助工业品下乡，农产品上行，同时也发掘了不少“为企业所需、为社会服务”的电子商务人才，为全县电商发展提供专业人才支撑。

资料显示，2021年德昌县地区生产总值86.1亿元，电商平台的交易额则达到7.5亿元，占比接近9%，电商已经成为拉动地方经济的重要力量。未来，像角半村这样的新电商村，将越来越多。

李沛介绍，德昌会积极加强农产品的公共品牌创造和建设，让更多消费者了解德昌，认可德昌，充分依托电商的力量，进一步提升德昌农产品的知名度和美誉度。

(责编：董童、李源)