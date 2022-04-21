人民网北京4月21日电 （记者王震）据证监会网站21日消息，2022年4月8日，国务院办公厅发布《关于推动个人养老金发展的意见》(以下简称《意见》)。证监会表示，《意见》的发布确立了我国第三支柱养老保险的基础制度框架，证监会将加快资本市场深化改革各项措施落地，抓紧制定出台个人养老金投资公募基金配套规则制度。

证监会指出，《意见》立足我国国情，借鉴国际成熟经验，体现科学性、人民性和实践性，具有三大核心特征：

一是明确补充养老制度定位，鼓励人民群众广泛参与。《意见》明确个人养老金是指政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营、实现养老保险补充功能的制度。个人养老金制度鼓励人民群众广泛参与，在基本养老保险基础上，增加一份养老金积累，进一步提高老年收入水平和生活质量。

二是实行个人账户完全积累制，享受税收激励。《意见》规定，个人养老金实行个人账户制度，缴费完全由参加人个人承担，实行完全积累，进行封闭运作。以个人养老账户为制度设计核心，确保税收激励落实到个人，鼓励符合条件的人员参加和长期领取个人养老金，激发个人养老责任意识。

三是尊重个人投资选择权，采取市场化运营。个人养老金参加人自主选择购买符合规定的储蓄存款、银行理财、商业养老保险、公募基金等金融产品。充分发挥金融机构和金融产品的功能作用，坚持市场化、专业化投资运作。

证监会表示，《意见》有助于加快构建养老金、资本市场与实体经济良性互动、协同发展的新发展格局。资本市场将助力养老金分享实体经济发展成果，促进实现养老金长期保值增值，积极应对人口老龄化；养老金具有长期性、规范性和规模性，通过积极投资资本市场，为实体经济提供更多长期稳定的发展资金。

公募基金作为资本市场最成熟的专业机构投资者，服务社会大众理财，助力养老金保值增值，既是行业设立的初心，亦是行业发展的使命。公募基金行业制度健全、运作规范、监管严格，服务投资者数量已超5.4亿，受托管理各类养老金资产超4万亿元，并创造了良好的长期收益，积累了丰富的管理经验。公募基金行业应当进一步勇担时代责任，切实发挥专业优势，着力提升投研能力，加强养老金融投教，力争在服务国家养老事业上取得更大作为。

下一步，证监会将加快资本市场深化改革各项措施落地，抓紧制定出台个人养老金投资公募基金配套规则制度，完善基础设施平台建设，优化中长期资金入市环境；持续加强机构和从业人员监管力度，提升管理人管理能力和规范化运作水平，强化投资者保护，保障养老金投资运作安全规范，促进个人养老金高质量发展。

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