原标题：蚂蚁集团2021年“绿色计算”减排近3万吨 承诺开放7项相关技术专利

4月21日，蚂蚁集团正式加入“低碳专利承诺”，并承诺将7件“绿色计算”相关专利无偿开放。全球任何个人、企业、机构都可以根据该承诺免费使用这些专利来促进节能减排。目前多家科技公司加入了“低碳专利承诺”。

蚂蚁集团从2019年开始研发“绿色计算”技术，并于去年“双11”期间首次规模化应用，2021年蚂蚁集团的资源利用率已达到2019年的两倍。经中环联合认证中心(CEC)测算，2021年度蚂蚁集团通过“绿色计算”的相关能力，合计节电46,769,739度，可供350万辆纯电动汽车行驶100公里；减排29,591.48吨二氧化碳当量，相当于燃油小客车行驶1亿5千万公里。此次披露是蚂蚁集团在规模化应用“绿色计算”技术体系后，公布的首份年度技术减排成绩单。

测算报告显示，蚂蚁集团这套聚焦于资源提效的“绿色计算”技术体系，来自可信原生、技术风险、原生分布式数据库(OceanBase)、智能引擎等多个技术领域。

可信原生是蚂蚁集团基于对下一代金融基础设施的诉求而搭建的一整套基础设施技术体系，应用在“绿色计算”中的可信原生核心技术分别是：离线混合部署技术、云原生分时调度、AI弹性容量。

原生分布式数据库技术OceanBase同样具备计算、存储和网络方面的资源提效能力。比如基于LSM-Tree的数据高级压缩技术，在支付宝某业务从Oracle迁移到OceanBase后，数据压缩比提升了三分之二。

蚂蚁集团可信原生技术事业部总裁、蚂蚁集团基础设施委员会主席何征宇表示，蚂蚁集团坚持技术自主研发，这在“绿色计算”技术的发展过程中凸显了重要性：“如果科技公司手上的技术都是黑盒，都是购买的，基本上什么都做不了。蚂蚁对自研技术的长期投入在这一刻产生了回报。”

随着社会的数字化转型，我国算力总规模迅速扩大，“绿色计算”是科技公司针对算力能耗而提出的技术概念。中国科学院院士何积丰提出，“绿色计算”包括三个方面：采用高效节能的计算设备和配套设施、在保证可靠性的前提下提高计算资源分配效率、保障低成本低能耗的新型系统与应用。传统上，科技公司降低能耗主要通过降低数据中心PUE。但是我国部分领先科技企业的PUE已低于1.3，减排空间变小。根据 Gartner 调研，全球数据中心平均使用率不足15%，PUE低于1.1的谷歌，利用率也只有60%。

因此，提前布署资源提效的“绿色计算”技术，将使行业获得更大的节能空间，并有利于相关技术更可持续的发展。中国的科技企业正在这一方向持续投入，并取得阶段性成果。

(责编：曹淼、李源)