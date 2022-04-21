2022年4月20日，科技部科技评估中心与中国留学人才发展基金会战略合作签约仪式在北京举行。双方将充分发挥各自优势，在科技项目评估、人才评估、国际合作等方面开展合作，启动全球国际科技人才项目咨询计划。

中国留学人才发展基金会启动国际科技人才项目咨询服务，面向全球留学人才、海内外知名专家学者、海内外创新创业人士，提供“窗口服务”——对学术和科研技术成果、科技项目转化、海外人才引进等提供全面咨询服务。

中国留学人才发展基金会副理事长孙照华表示，“多年来，基金会紧紧围绕国家人才战略和创新驱动发展战略，围绕国家重大需求引进海外高新技术项目和高层次人才，积极开拓服务国际化项目评估、知识产权评估的新渠道，在服务留学人才创新创业方面发挥了积极作用，在推动国际协同创新工作方面进行了多维度探索。希望双方积极发挥资源优势，为做好海内外科技人才项目服务工作，搭建平台，提供支持，贡献力量。”

科技部科技评估中心主任聂飙表示，“科技部科技评估中心长期在科技政策、规划、人才、国际科技合作等重点领域开展评估活动，为政府、行业提供重要支撑。双方此次合作，围绕国际人才、科技项目咨询、重大科技成果转化等方面达成共识，将积极实现优势互补，促进合作共赢。”

会上，中国留学人才发展基金会与科技部科技评估中心签署战略合作协议，双方将继续加强沟通协作，致力于做好国际科技项目咨询服务和高端人才项目评估工作，共同推动我国科技创新事业的蓬勃发展。（初梓瑞）

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