人民网北京4月21日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人高峰21日对外发布了今年一季度我国对外投资合作情况。2022年一季度，我国对外全行业直接投资2177.6亿元人民币，同比增长5.6%（折合342.9亿美元，同比增长7.9%），其中对外非金融类直接投资1709.5亿元人民币，同比增长6.3%（折合269.2亿美元，同比增长8.5%）。

其中，流向批发和零售业54.5亿美元，同比增长36.3%，流向制造业43.5亿美元，同比增长13.3%；对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资52.6亿美元，同比增长19%，占同期总额的19.5%，较上年同期上升1.7个百分点。

今年一季度，对外承包工程完成营业额1841.6亿元人民币，同比下降5.7%（折合290亿美元，同比下降3.7%），新签合同额3009.4亿元人民币，同比下降13.3%（折合473.9亿美元，同比下降11.5%）。新签合同额在5000万美元以上的项目207个，其中上亿美元项目109个。在“一带一路”沿线国家承包工程新签合同额246.4亿美元，完成营业额159.7亿美元，分别占同期总额的52%和55.1%。

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