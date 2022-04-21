人民网北京4月21日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人高峰21日发布了今年一季度我国网络零售情况。他提到，今年一季度，网络零售市场总体运行平稳，其中在线餐饮销售额同比增长20.8%。

国家统计局数据显示，一季度全国网上零售额达3.01万亿元，同比增长6.6%。其中，实物商品网上零售额2.53万亿元，同比增长8.8%，占社会消费品零售总额的比重为23.2%，较上年同期提升1.3个百分点。

“今年一季度，我国网络零售市场总体运行平稳。”高峰表示，根据商务大数据监测，一季度全国网络零售市场主要有三大亮点。

一是东、中、西部和东北地区网络零售额同比增速分别为6.8%、8.1%、4.6%和7.3%。

二是在线餐饮销售额同比增长20.8%，其中，到店用餐、外卖销售额同比分别增长67.8%和14.8%。

三是全国农村网络零售额为4727.9亿元，同比增长5.4%。其中，农村实物商品网络零售额4305.9亿元，同比增长6.2%。东部、中部和东北地区农村网络零售额同比分别增长5%、12.6%和10.3%。全国农产品网络零售额1300.9亿元，同比增长11.2%。

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